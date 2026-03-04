快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

▲總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

綠委王定宇昨遭媒體踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。對於王定宇涉奪人小三的桃色風波，民進黨今（4日）召開中常會，王定宇並未出席，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中致詞結尾時強調，民進黨做為執政黨，肩負國人託付重任。因此，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。

王定宇33歲時便與小11歲、才貌兼具的李淑吟奉子成婚，並育有3子。王定宇昨遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與名媛劉怡萱在台北及台南2地共築愛巢。王定宇公開受訪表示，自己婚姻關係在去年2月底就解除，並沒有婚內發生任何不正當關係，兩人是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律，大家都是成年人對自己負責。

王定宇與劉女緋聞引發黨內議論，甚至傳出祕書長徐國勇震怒，還有媒體報導可能拔掉王定宇中常委身分，但由於中常委是黨員票選，依黨內程序除非主動請辭否則並無可能。

而今日民進黨召開中常會，王定宇並未出席，據轉述，會中賴清德致詞時強調，民進黨做為執政黨，肩負國人託付重任。因此，所有從政黨員的言行，都該以更高標準來自我規範，以回應國人對我們的期待。