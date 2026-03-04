乘客未繫安全帶挨罰3千　駕駛辯「衣著+角度問題」遭打臉

▲乘客未繫安全帶挨罰，駕駛不服提訴訟吞敗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳崑福／綜合報導

羅姓男子駕車行經國道3號南向關廟路段時，因前座乘客未繫安全帶遭舉發裁罰3,000元。他不服提起行政訴訟，主張乘客其實有繫安全帶，只是衣著與角度影響辨識。不過法院勘驗照片後認定違規屬實，判決駁回。

判決書指出，羅姓男子於2024年12月21日15時11分許，駕駛自用小客車行經國道3號南向357公里、關廟交流道出口匝道路段時，因前座乘客未依規定繫安全帶，遭國道公路警察局第八公路警察大隊善化分隊員警舉發。監理機關依《道路交通管理處罰條例》第31條第2項規定，裁處罰鍰新臺幣3,000元。

羅男不服提起行政訴訟，表示當時副駕駛座乘客其實有繫安全帶，只因穿著深色光澤襯衫，加上外套部分遮蔽及繫帶角度問題，導致影像辨識困難；且襯衫第二顆鈕扣因安全帶擠壓產生偏移，足以證明確有繫帶，請求撤銷原處分。

不過，法院勘驗舉發照片後認為，影像中乘客右肩至左胸方向未見安全帶應有之長條色帶痕跡，也未出現安全帶壓痕；襯衫第一、第二顆鈕扣圖形完整，並無遭安全帶遮蔽情形，與原告事後提出之示意照片不符。法院指出，依規定安全帶應確實緊扣、無扭曲反轉，肩帶位置清楚可辨，惟本案照片顯示並未正確繫帶。

法院認為，原告事後拍攝之模擬對比照片，無法推翻舉發當時採證畫面之客觀事實。整體證據足認違規情節明確，判決駁回羅男之訴，維持原裁罰處分。