社會 社會焦點 保障人權

宜蘭議會秘書「一家3口人間蒸發」　離職申請書曝光！父親已報案

▲▼宜蘭縣議會秘書長官伸科提出的黃毓恒離職申請函。（圖／民眾提供，下同）

▲宜蘭縣議會秘書長官伸科出示黃毓恒的離職申請函。（圖／民眾提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣議會近日傳出重大人事震盪，備受議長張勝德器重的9職等秘書黃毓恒，自春節過後便未如期出勤，且在面臨記過免職的前夕，於今（4）日上午突然向議會遞交辭職函，並與妻子、兒子一家3人同時失聯，宛如「人間蒸發」，引發外界高度關注。黃毓恒離職申請主因是因病需長期靜養治療，並另有生涯規畫。此外，黃父與宜蘭教育局已報警失聯，目前，境管局尚未回覆黃毓恒一家3人是否已出國。

▲▼宜蘭縣議會秘書長官伸科提出的黃毓恒離職申請函。（圖／民眾提供，下同）

黃毓恒今（4）日透過臉書傳給議會辦公室女職員，他提出的離職申請函內容如下：

本人黃毓恒目前擔任宜蘭縣議會秘書一職，因個人健康狀況不佳，經醫師診斷需長期靜養治療，且另有生涯規劃與其他考量，經慎重考量後,謹此正式提出離職申請。
此致
宜蘭縣議會
申請人黄毓恒
中華民國 115年3月4日

據了解，51歲的黃毓恒平時為人客氣、表現優異，且積極攻讀博士學位，去（2025）年因胰臟手術後健康欠佳，下半年起請假頻繁，過年前皆依規辦理，但年後假滿卻未現身。不僅議會同仁連繫無門，黃毓恒更在2/2打給校方表示國中兒子要轉學，校方因兒子因開學後未到學，在2/25通報中輟，讀國中的兒子也在寒假期間失聯至今。

議會察覺異狀後派員前往其住處關心，竟發現大門深鎖、人去樓空。連黃毓恒的父母也表示不知一家三口去向並報警失聯。事實上，這並非黃毓恒首度離開公職，曾任職於警消系統的他，過去曾辭職轉往商業投資，直至2019年才轉任議會秘書。

這起宛如「人間蒸發」的案件令地方政壇震驚。儘管黃毓恒在面臨曠職免職處分前主動請辭，但他捨棄大好前程、攜家帶眷失聯的原因，目前仍是個謎。

