紫南宮吃丁酒湧10萬人潮　警首度出動無人機確保交安零死角

▲竹山警方出動無人機空中航拍，守護參加紫南宮吃丁酒民眾用路安全。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山紫南宮年度盛事「吃丁酒」活動於今天農曆正月十六（國曆3月4日）登場，一大早現場即湧入大量信眾人車潮參與，國道三號竹山交流道往紫南宮方向進出車潮湧入；竹山警分局為維護交通秩序及民眾安全，除派員於重要路口進行交通疏導，更首度運用「無人機」進行高空航拍監控、確保交安零死角，以科技輔助警力即時調度解車潮。

竹山分局表示，由於紫南宮周邊巷弄眾多，單靠固定式監視器難以完全掌握即時流量，本次特別編制無人機小隊，從空中航拍即時傳回影像，輔助地面指揮官精準判斷車流熱點，針對瓶頸路口機動性調度警力進行疏導，有效縮短民眾用路時間、緩解車流。

分局亦於現場加強宣導交通安全，特別針對「酒後不開車」進行法規宣導；根據《道路交通管理處罰條例》第35條規定，酒後駕車的機車駕駛人處1萬5000元至9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元至12萬元罰鍰；另車主若明知駕駛人有酒駕行為卻未予禁止，將連坐處罰緩，駕駛人亦需負擔刑法公共危險罪責。

竹山分局呼籲，吃美味的丁酒是分享喜悅與福氣，但內含酒精成分，民眾食用後切勿因一時僥倖駕駛機汽機車，建議多利用大眾運輸工具，或採取「指定駕駛」、「代叫計程車」等方式，才能避免釀成悲劇、平安返家。