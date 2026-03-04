　
地方 地方焦點

屏東熱血集氣WBC！縣立體育館前連4天戶外轉播　為台灣隊加油

▲WBC經典賽，屏東縣政府戶外轉播邀民眾為臺灣隊加油。（圖／屏東縣政府提供）

▲WBC經典賽，屏東縣政府戶外轉播邀民眾為臺灣隊加油。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

延續臺灣勇奪世界12強冠軍的熱血感動，臺灣隊再度挺進2026年世界經典棒球賽正賽。屏東縣政府將於3月5日至8日在縣立體育館前草皮設置戶外大螢幕直播，邀請鄉親齊聚應援，用滿場吶喊陪伴臺灣隊再創榮耀。

▲WBC經典賽，屏東縣政府戶外轉播邀民眾為臺灣隊加油。（圖／屏東縣政府提供）

本屆分組預賽自3月5日起至3月8日熱烈展開，臺灣隊將迎戰澳洲、日本、捷克與韓國，全力爭取Ｃ組前兩名席位，屏東縣政府四場不缺席，讓鄉親即時掌握每場關鍵賽事動態，零時差共享精彩瞬間。縣府並於活動現場限量發放應援加油棒及爆米花，邀請民眾齊聲應援、共享觀賽樂趣，以響亮的加油聲陪伴臺灣隊秉持「尚勇精神」在國際舞台上全力迎戰。

屏東縣體育發展中心表示，棒球作為臺灣重要運動項目之一，縣府亦不落於人後，人才培育方面，積極挹注經費完善培訓體系，屏東深厚的棒球風氣也孕育出多位優秀選手，包括此次賽事披掛上陣的吉力吉撈·鞏冠與鄭宗哲兩位選手；硬體方面投入資源推動棒球場地升級與優化，預計於2028年完成國際棒球場興建工程，屆時將可提供符合國際賽事規格的專業場地，進一步提升屏東承辦大型賽事的能量。

縣府表示，本次於屏東縣立體育館前草皮設置戶外轉播，除提供安全舒適的觀賽環境外，也期盼拉近民眾彼此距離，讓不同世代沉浸在賽事的熱血氛圍之中，展現屏東身為運動城市的向心力。

03/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

朴春控Dara吸毒「真相曝光」！　文章秒刪除
花蓮三腳督！張峻、魏嘉賢都參戰　藍營確定提名游淑貞
快訊／李灝宇最新狀況曝　已安排MRI檢查
快訊／國賓大飯店改建工程意外！4F墜落無呼吸心跳
獨／白天炸到黑夜！台人困卡達「外交部回應」心寒了　組自救會逃
快訊／王定宇「E級名媛」風波　賴清德撂重話
秘書一家3口人間蒸發！離職申請書曝光　父親已報案
297刀殺房東！死者兒女淚控「砍成肉泥」...兇嫌竟閉目揉腳

