生活 生活焦點

小吃店淪陷？抬頭「驚見陸製1物」　一票人搖頭：不會再去吃

▲▼小吃,滷肉飯,燙青菜,晚餐,午餐,台式 。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO在餐飲店愣見陸製衛生紙，坦言擔心品質問題。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

小吃店淪陷？一名網友訝異表示，在餐廳牆上看到使用大陸製抽取式衛生紙後，心中不禁產生質疑，認為雖然抽取方便，但看到產品來自中國，會讓人不免擔心其品質。文章曝光後，不少外食族坦言「直接淘汰這個店家，不再消費」；但也有人解釋，「這個價位拿來擦狗狗大小便極度不心疼啊」。

一名網友在Threads納悶直呼，他去餐飲店用餐時，看到牆上掛著陸製抽取式衛生紙，雖然抽取十分方便，但看到是大陸製的，難免對品質打上問號，「會比較便宜嗎？這麼大體積，台灣自己生產餐飲用的印象也不貴？」

網反應兩極！一派拒消費、一派用了不心疼

文章曝光後，引來不少網友也坦言，「看到用中國衛生紙的店家，我下次就不會去了」、「小吃店全面淪陷中」、「其實我曾經無聊拿計算機算過，這單抽真的沒有比較便宜」、「明明以前就有那種壁掛式塑膠殼可以黏在牆壁上，只要更換的衛生紙就好，為什麼好多小吃店都換成這種」、「我會直接淘汰這個店家，不再消費」。

不過也有網友認為，「很便宜啊！公公買來放廚房，當裝油煙盒跟擦拭食用油殘留的地方都好用」、「商家多數應該只是為了吊掛設計很方便，可能也沒想這麼多」、「這個同款我們家有用，夠厚、便宜還不容易破」、「我本來也不喜歡，但這個價位拿來擦狗狗大小便極度不心疼啊」。

▼吊掛式抽取衛生紙。（圖／翻攝蝦皮）

▲▼ 。（圖／翻攝蝦皮）

03/02

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

小吃店餐飲店衛生紙吊掛式抽取陸製台灣品質

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

免費訂閱《ETtoday電子報》
