2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

▲大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

美以與伊朗發生衝突進入第五天，正逢大陸全國兩會即將召開之際。大陸全國人大強調，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重，並在未直接點名美國之下說：「任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運」，「更不能在世界上我行我素」。

大陸十四屆全國人大四次會議今日中午舉行會前記者會，外媒詢問，美國和以色列近期針對伊朗發動軍事行動，導致其領導人喪生。不久前，委內瑞拉總統被拘捕，美國長期宣稱有意併吞格陵蘭島。該記者稱，隨著單邊主義和武力手段在國際關係中愈演愈烈，國際社會對全球治理體系崩潰及聯合國作用弱化深表擔憂。發言人對此有何看法？

大會發言人婁勤儉回應，中方高度關注伊朗局勢。伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。中方願為此繼續發揮負責任大國作用。

「中方一貫認為，大小國家相互尊重、一律平等是歷史進步的要求，也是聯合國憲章首要原則」，婁勤儉強調，任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素。

婁勤儉表示，過去一年，國際格局演變走向重要分水嶺，經濟全球化遭遇嚴重衝擊，全球局部戰爭和跨境衝突頻發。面對世界變亂交織，和平發展、合作共贏才是人間正道。

婁勤儉強調，80多年來的實踐昭示世人，聯合國的作用只能加強、不能削弱，聯合國的地位必須維護、不能取代。中國作為世界主要大國、聯合國安理會常任理事國，願意同各國一道，堅定維護聯合國權威和地位，堅定維護聯合國憲章宗旨和原則，踐行真正的多邊主義。

另針對中歐關係，婁勤儉表示，歐洲需要中國，中國也需要歐洲。中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，對華合作有利於歐洲發展經濟、提升民眾福祉。

婁勤儉說，中歐之間沒有根本利害衝突和地緣政治矛盾。中方願與歐方一道，堅持夥伴關係基本地位，妥善處理經貿分歧，打造更多合作議程，攜手應對全球性挑戰。

▼伊朗總統府遭轟炸前後衛星照。（圖／路透）