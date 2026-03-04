　
胸大易得乳癌？醫搖頭揭「魔鬼數字」：每增加1罹癌率噴18%

相較於罩杯大小，醫師警告「肥胖」才是真正罹癌魔鬼。示意圖（pexels提供）

▲相較於罩杯大小，醫師警告「肥胖」才是真正罹癌魔鬼。示意圖（pexels提供）

圖文／鏡週刊

女星許維恩傳出確診乳癌，並於去年底完成雙邊乳房切除與重建手術，目前恢復狀況良好，此消息再次引發國人對「女性癌王」的關注。根據最新癌症登記與死因統計顯示，乳癌穩坐台灣女性癌症發生率之首，平均每天有47位女性確診、超過8人因此喪命，死亡率高居女性十大癌症第2位，已成為婦女健康最嚴峻警訊。

針對民間流傳「胸部大的人容易得乳癌」的說法，外科醫師陳榮堅與江坤俊皆一致闢謠，強調乳房的豐滿程度與罹癌率並無直接關聯。醫師分析，胸部大小真正的差異在於「診斷難易度」，小胸部女性若長出腫塊，通常具有容易摸到硬塊的優勢，能提高警覺及早就醫；反觀上圍豐滿者，若腫瘤生長位置較深，自我檢查時腫塊容易滑掉而難以察覺，因此更需格外細心。

相較於罩杯大小，醫師警告「肥胖」才是真正罹癌魔鬼。江坤俊醫師指出，若大胸部是因體型肥胖所致，罹癌風險確實會大幅飆升，尤其停經後婦女的BMI每增加1，罹癌機率就會增加18%。此外，乳房密度也是關鍵指標，乳腺緻密度較高的女性，對荷爾蒙受體較為敏感，風險也相對較高。

除了日常自檢，醫師提醒若摸到硬塊，必須觀察其形態與變化。典型的良性腫瘤通常形狀規則且邊界清晰，若發現腫瘤形狀怪異、邊界模糊，或是大小與穩定度在半年內出現明顯波動，甚至直徑超過2至3公分，即便外型看似穩定，仍存在潛在病變風險，絕對要及時就醫檢查，以免耽誤黃金治療期。


