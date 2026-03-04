噁師狂噴黃腔！手機塞XX、幻想「被輪X」　自豪：被投訴都沒事

▲一名女高中生控訴老師上課開黃腔，涉及言語性騷擾，引起各方重視。（示意圖，pakutaso）

圖文／鏡週刊

新北市1所名氣響亮的公立高中最近鬧出風波，1名資歷超過10年的資深教師被指控在課堂上亂開黃腔，對學生言語騷擾，造成學生心靈受創。受害學生在網路上公開這段痛苦經歷，引發社會公憤，也吸引不少議員介入關懷。目前相關單位已經介入，目前案件細節正由相關單位抽絲剝繭中。

噁師口不擇言大開黃腔

受害女學生回憶當時狀況，老師在表演藝術課程點名時，會公開盤問男生的性生理狀況，嘲諷男同學「你們性功能有問題嗎？」「不舉、性功能有障礙」等問題，甚至在規定不能用手機時，語出驚人說出：「下課後愛怎麼摸都可以，要塞進XX也可以」的低俗言論，課堂過程中一度還讓男學生幻想「被10個樂天女孩輪X」的情境，也聲稱自己拍過ＳＷＡＧ。

自豪被檢舉多次也沒事

一連串的脫序言行讓台下學生聽得滿頭問號，女同學們更是感到冒犯且不舒服，全班氣氛瞬間尷尬到極點。更扯的是，老師還自豪自己教書資歷深，就算被檢舉過很多次也照樣沒事。女學生氣到發文大罵：「這種人也可以當老師喔！」雖然原PO沒說出具體校名，但神通廣大的鄉民們早已透過關鍵字猜到是哪間學校，紛紛留言聲援並熱烈討論，事件熱度持續攀升。

校方、議員積極關切

目前校方已緊急通報並準備召開性平會，正式啟動法定程序追查真相，同時也調整該教師的課表，議員黃淑君與李宇翔也主動介入關注，目前正積極確認受害者身分與還原現場狀況。教育局隨即表態，要求校方必須以學生權益為優先考量。調查期間要特別注意學生與相關人員的接觸狀況，確保校園環境安全無虞，不讓學生在心理上感到不安或受到二次傷害。

官方強調，對於任何校園性別事件都採取零容忍的態度。如果最後調查發現老師確實有言行不當，一定會依照性平法嚴懲，絕不姑息。



