297刀殺房東！死者兒女淚控「砍成肉泥」...兇嫌竟閉目揉腳超享受

▲老翁陳進財297刀殺害二房東，高等法院二審再度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市老翁陳進財，因積欠失明的二房東債務，2024年6月間2人起了糾紛，陳男持刀砍殺對方近300刀，將被害人臉全都剁爛，一審台北地院國民法官將陳男判刑19年。案經上訴，高等法院4日二審再度開庭審理，死者家屬表示，陳男手段兇殘「我爸被砍成一團肉泥，倒在地上，我看照片時，分不清哪邊是我爸？哪邊是地板？」建請法院改判無期徒刑。全案言詞辯論終結，定3月25日上午宣判。

檢方起訴指稱，現年70歲的陳男，向死者、當時78歲的顏姓二房東，分租台北市萬華區民和街的房子。陳男嗜賭，經常向死者借錢，2人也因此經常發生口角。

案發於2024年6月9日上午7點多，當時陳男不滿遭死者催債，竟持3把刀攻擊全盲的死者。根據法醫的驗屍報告，死者身上刀傷多達297處，引發出血性休克，當場死亡。檢警循線逮捕陳男，並依照殺人罪嫌提起公訴。一審台北地院國民法官審理後，認為陳男雖然手段兇殘，但符合自首減刑要件，予以減刑，最後判刑19年。案件上訴第二審。

高等法院二審4日再度開庭審理，由於檢辯雙方僅針對量刑上訴，高院4日傳喚被害人家屬到庭陳述意見。死者的兒子當庭表示，「我爸被砍成一團肉泥，倒在磨石子地板上。我後來看案發現場的照片時，我根本分不清哪邊是我爸？哪邊是地板？」另外死者的女兒也陳述，陳男滿口謊言、自私自利、欺善怕惡，因此兄妹二人均建請法院改判無期徒刑。

但2兄妹陳述時，陳男根本沒在聽，低頭搓揉自己的腳部，非常享受，一度還閉上雙眼。而檢察官對於陳男也不認同，認為他當時自首乃迫於情勢，甚至他在案發後還跑去賭博，並非真心悔悟，建請法院從重量刑，改判無期徒刑。

法院最後詢問陳男有何意見？陳男說我想要跟家屬道歉，但家屬完全不接受，不正眼看陳男。陳男無奈說「他們都不理我。」