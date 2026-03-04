　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

分析／哈米尼之子接班呼聲高　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐遭孤立

▲▼位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）遭伊朗報復襲擊。（圖／路透）

▲位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）遭伊朗報復襲擊。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

伊朗政局傳出重大變動，根據外媒引述消息，伊朗未來現任最高領袖哈米尼之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）呼聲激高，即將接掌權力核心。大陸軍事專家宋忠平分析指出，「世襲制」恐引發國內精英與平民強烈反對，對於未來領導者挑戰極大。另外，伊朗軍方「控制」荷姆茲海峽，並且攻擊美軍基地的報復行動均屬「戰略昏招」，不僅難以威脅對能源依賴度降低的美國與以色列，反而會重創遜尼派盟友、歐洲及中國大陸的經濟利益，使伊朗在國際與伊斯蘭世界中陷入前所未有的戰略孤立。

兩大教派心態矛盾  伊斯蘭世界陷入「為難」困局

談及美以襲擊伊朗，大陸軍事專家宋忠平分析，針對伊朗局勢及其對中東版圖歷史簡介，在全世界的穆斯林人口，什葉派約占全球穆斯林人口的 10-15%，主要分佈在伊朗、伊拉克、亞塞拜然及巴林；其餘 85-90% 為遜尼派，主要分布在沙烏地阿拉伯、埃及、印尼、土耳其、印度等。

宋忠平分析認為，儘管什葉派在伊斯蘭世界僅佔10%比例，長期以來是抗衡以美、英為首之西方政治體制的核心力量。他指出，「這股伊斯蘭力量被打掉，作為美國將會在中東地區更多發揮其政治影響力和軍事影響力，很可能伊斯蘭世界倒向西方陣營。」

宋忠平表示，遜尼派、什葉派是伊斯蘭教兩大主要教派。作為遜尼派國家，無論是沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡達等國家，心態十分矛盾。「他們一方面希望什葉派倒台，同時也擔心什葉派倒台會導致整個伊斯蘭世界的倒台，畢竟什葉派算是伊斯蘭世界裡面的『硬骨頭』，頂住美國、以色列」

如果什葉派倒台，影響力降低的結果會什麼？宋忠平預估，「美國將會施壓，以色列最終成為中東地區最大的贏家，遜尼派這些國家本身是一盤散沙，更加符合美國、以色列的實際需求。」

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）傳已上位，相關細節未曝光對外公布。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗新任最高領袖：哈米尼之子、強硬保守派穆傑塔巴呼聲高

伊朗內部的權力更迭，根據伊朗國際電視台（Iran International）引述消息人士指出，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC）施壓之下，選定哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖，相關決議細節尚未對外公布。據了解，過去20年來，被視為保守、強硬派的穆傑塔巴位居最高領袖辦公室的重要幕僚，有十分重要地位。

但自1979年伊朗伊斯蘭革命推翻君主制後，現行神權體制對家族世襲議題有高度敏感性。在教士階層內部，對於「父傳子」的繼承模式始終存在爭議，此舉與革命初衷相左。

宋忠平分析進一步，「世襲」接班人可能讓伊朗國內動盪，如果真的由哈米尼之子繼任，導致伊朗國內的局勢出現巨變，這種世襲制可能無法讓老百姓完全滿意。

宋忠平表示，新的領導人得面對伊朗國內老百姓不支持「世襲制」的精神領袖，假設他的兒子繼任為精神領袖，儘管可以掌控革命衛隊與掌控經濟命脈，可能招致伊朗國內的精英階層、普通老百姓反對。

▲▼ 伊朗革命衛隊轟炸巴林美軍基地。（圖／翻攝自X）

▲ 伊朗革命衛隊轟炸巴林美軍基地。（圖／翻攝自X）

封鎖荷姆茲海峽、攻擊美軍中東基地「戰略昏招」

伊朗軍方目前的戰略判斷，宋忠平分析，伊朗承接哈米尼意志攻擊美軍駐中東基地政策是「昏招」，攻擊點多位於科威特、沙烏地等國領土，此舉等同將伊斯蘭盟友推向美國陣營。

「第二個昏招是封鎖荷姆茲海峽。伊朗伊斯蘭革命衛隊和伊朗軍方宣佈要封鎖海峽，並且禁止所有船隻經過海峽，這是一個非常嚴重的昏招。」宋忠平強調。

宋忠平分析，「伊朗封鎖荷姆茲海峽，有助誰？以色列、美國不依賴海灣國家石油，依賴的是遜尼派的國家，需要通過荷姆茲海峽出口自己的石油，尤其是海灣合作組織的國家需要通過荷姆茲海峽出口石油，對這些海灣國家形成經濟上的巨大的掣肘。另外一方面，對歐洲、中國也有影響。」

在國際政治層面，宋忠平分析，伊朗強硬派誤以為封鎖海峽能重複1980年代的威懾效果，卻忽視了現今全球能源格局的變化。他強調，美國甚至可能期待封鎖導致能源危機，以便從中獲取戰略利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

2026兩會／陸政協開幕未提台灣　王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年活動

分析／哈米尼之子接班呼聲高　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐遭孤立

3餐吃辣條、炸雞、泡麵！　陸12歲男童反覆腹痛患「大腸癌晚期」

陸AI大模型突破1500個居全球第一　用戶逾6億人...普及率42.8％

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

陸駐日使館發安全通知「撞人族」　提醒公民加強防範、留存證據

41歲陸打鐵花「網紅中毒過世」　家人嘆：日子剛好轉，人卻沒了

2026兩會／談中美交往　陸人大：中方有原則底線　堅決捍衛主權安全發展利益

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

2026兩會／陸政協開幕未提台灣　王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年活動

分析／哈米尼之子接班呼聲高　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐遭孤立

3餐吃辣條、炸雞、泡麵！　陸12歲男童反覆腹痛患「大腸癌晚期」

陸AI大模型突破1500個居全球第一　用戶逾6億人...普及率42.8％

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

陸駐日使館發安全通知「撞人族」　提醒公民加強防範、留存證據

41歲陸打鐵花「網紅中毒過世」　家人嘆：日子剛好轉，人卻沒了

2026兩會／談中美交往　陸人大：中方有原則底線　堅決捍衛主權安全發展利益

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

科技業賺飽飽「新竹房價卻跌了」！網分析2原因：傻了才當盤子

靠AI演算為核心的半導體檢測新兵報到　倍利科預計3月底掛牌上市

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

大巨蛋推《壘上有人》棒球漫畫特展　隱藏亮點串聯台灣棒球記憶

突遭朴春指控染毒＋陷害　Dara黑底白字發文...向她喊話了！

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

高雄市議員初選2區結果曝！陳其邁子弟兵出線　1級戰區今晚決勝負

南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

【你是鱷魚嗎？】原民哥隨身繫帶「開酒工具」竟用牙咬開啤酒罐

大陸熱門新聞

陸女孩時隔27年返水果攤曝同框照 老闆：看到自己初入社會的樣子

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

陸打鐵花網紅中毒過世　家人：日子才剛好轉

與以色列外長通話　王毅籲「立即停止軍事行動」

水花消失術繼承人？全紅嬋13歲同鄉師妹奪冠

美以襲伊引發台海危機聯想？　國台辦：台灣問題不容干涉

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

陸駐日使館發安全通知「撞人族」

陸新修高鐵站挖出「5億年前石海奇景」 經勘查為寒武紀石灰岩組成

2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

陸撤僑列入台胞證！我方稱「有風險」　國台辦回應

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

劉世芳侄「賺紅錢」遭查　國台辦駁斥：民進黨該懸崖勒馬

鏡頭自己動！全球首款「機器人手機」　

更多熱門

相關新聞

傳施壓伊朗不可封鎖荷姆茲海峽 陸：各方都有責任確保能源供應暢通

傳施壓伊朗不可封鎖荷姆茲海峽 陸：各方都有責任確保能源供應暢通

《彭博社》引述多名消息來源稱，中國政府正向伊朗官員施壓，要求避免採取任何可能干擾荷姆茲海峽能源出口的動作。對此，大陸外交部發言人毛寧並未「直球對決」回應，她表示，能源安全對世界經濟非常重要，「各方都有責任確保能源供應穩定暢通。」

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

中東戰爭衝擊航運　台灣三大航商停收7國貨物

荷姆茲海峽卡關掐命脈　台灣3成天然氣、8%原油受衝擊

荷姆茲海峽卡關掐命脈　台灣3成天然氣、8%原油受衝擊

伊朗重創！中東地緣政治大洗牌

伊朗重創！中東地緣政治大洗牌

油氣卡在荷莫茲！美媒點名「台灣」能源危機

油氣卡在荷莫茲！美媒點名「台灣」能源危機

關鍵字：

哈米尼之子接班伊朗局勢什葉派遜尼派荷姆茲海峽中東政治

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面