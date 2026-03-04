分析／哈米尼之子接班呼聲高　宋忠平：世襲制、戰略誤判恐遭孤立

▲位於阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港（Jebel Ali port）遭伊朗報復襲擊。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

伊朗政局傳出重大變動，根據外媒引述消息，伊朗未來現任最高領袖哈米尼之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）呼聲激高，即將接掌權力核心。大陸軍事專家宋忠平分析指出，「世襲制」恐引發國內精英與平民強烈反對，對於未來領導者挑戰極大。另外，伊朗軍方「控制」荷姆茲海峽，並且攻擊美軍基地的報復行動均屬「戰略昏招」，不僅難以威脅對能源依賴度降低的美國與以色列，反而會重創遜尼派盟友、歐洲及中國大陸的經濟利益，使伊朗在國際與伊斯蘭世界中陷入前所未有的戰略孤立。

兩大教派心態矛盾 伊斯蘭世界陷入「為難」困局

談及美以襲擊伊朗，大陸軍事專家宋忠平分析，針對伊朗局勢及其對中東版圖歷史簡介，在全世界的穆斯林人口，什葉派約占全球穆斯林人口的 10-15%，主要分佈在伊朗、伊拉克、亞塞拜然及巴林；其餘 85-90% 為遜尼派，主要分布在沙烏地阿拉伯、埃及、印尼、土耳其、印度等。

宋忠平分析認為，儘管什葉派在伊斯蘭世界僅佔10%比例，長期以來是抗衡以美、英為首之西方政治體制的核心力量。他指出，「這股伊斯蘭力量被打掉，作為美國將會在中東地區更多發揮其政治影響力和軍事影響力，很可能伊斯蘭世界倒向西方陣營。」

宋忠平表示，遜尼派、什葉派是伊斯蘭教兩大主要教派。作為遜尼派國家，無論是沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡達等國家，心態十分矛盾。「他們一方面希望什葉派倒台，同時也擔心什葉派倒台會導致整個伊斯蘭世界的倒台，畢竟什葉派算是伊斯蘭世界裡面的『硬骨頭』，頂住美國、以色列」

如果什葉派倒台，影響力降低的結果會什麼？宋忠平預估，「美國將會施壓，以色列最終成為中東地區最大的贏家，遜尼派這些國家本身是一盤散沙，更加符合美國、以色列的實際需求。」

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）傳已上位，相關細節未曝光對外公布。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗新任最高領袖：哈米尼之子、強硬保守派穆傑塔巴呼聲高

伊朗內部的權力更迭，根據伊朗國際電視台（Iran International）引述消息人士指出，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC）施壓之下，選定哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖，相關決議細節尚未對外公布。據了解，過去20年來，被視為保守、強硬派的穆傑塔巴位居最高領袖辦公室的重要幕僚，有十分重要地位。

但自1979年伊朗伊斯蘭革命推翻君主制後，現行神權體制對家族世襲議題有高度敏感性。在教士階層內部，對於「父傳子」的繼承模式始終存在爭議，此舉與革命初衷相左。

宋忠平分析進一步，「世襲」接班人可能讓伊朗國內動盪，如果真的由哈米尼之子繼任，導致伊朗國內的局勢出現巨變，這種世襲制可能無法讓老百姓完全滿意。

宋忠平表示，新的領導人得面對伊朗國內老百姓不支持「世襲制」的精神領袖，假設他的兒子繼任為精神領袖，儘管可以掌控革命衛隊與掌控經濟命脈，可能招致伊朗國內的精英階層、普通老百姓反對。

▲ 伊朗革命衛隊轟炸巴林美軍基地。（圖／翻攝自X）

封鎖荷姆茲海峽、攻擊美軍中東基地「戰略昏招」

伊朗軍方目前的戰略判斷，宋忠平分析，伊朗承接哈米尼意志攻擊美軍駐中東基地政策是「昏招」，攻擊點多位於科威特、沙烏地等國領土，此舉等同將伊斯蘭盟友推向美國陣營。

「第二個昏招是封鎖荷姆茲海峽。伊朗伊斯蘭革命衛隊和伊朗軍方宣佈要封鎖海峽，並且禁止所有船隻經過海峽，這是一個非常嚴重的昏招。」宋忠平強調。

宋忠平分析，「伊朗封鎖荷姆茲海峽，有助誰？以色列、美國不依賴海灣國家石油，依賴的是遜尼派的國家，需要通過荷姆茲海峽出口自己的石油，尤其是海灣合作組織的國家需要通過荷姆茲海峽出口石油，對這些海灣國家形成經濟上的巨大的掣肘。另外一方面，對歐洲、中國也有影響。」

在國際政治層面，宋忠平分析，伊朗強硬派誤以為封鎖海峽能重複1980年代的威懾效果，卻忽視了現今全球能源格局的變化。他強調，美國甚至可能期待封鎖導致能源危機，以便從中獲取戰略利益。