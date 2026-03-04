　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男騎士未戴安全帽被開單！抓狂喊：死給你看…頭猛撞機車遭管束

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區明志路三段前，今（4日）上午，47歲吳姓男子未戴安全帽騎機車在車陣中，被巡邏員警發現，隨即將他攔停，就在製單開罰時，吳男情緒失控突喊「我死給你看！」，隨即用頭猛撞機車，員警立刻呼叫警網支援，並將他保護管束後送醫；網友目擊過程拍下貼到網路平台，網友笑稱「警察要面對瘋子、吮指所長，還要被民眾酸言酸語，難怪沒人想幹」。

▼吳男被開單抓狂，用頭猛撞機車後座處3下 。（圖／翻攝Threads hellomiffyy）

▲▼吳男被開單抓狂，用頭猛撞機車後座處3下 。（圖／翻攝Threads hellomiffyy）

今天上午7時許，林口分局明志派出所員警在執行巡邏勤務時，在明志路三段470號前，發現吳姓男子騎機車在車陣中，卻未戴安全帽，於是上前攔查。吳男在停妥機車後，得知員警要依道路交通管理處罰條例第31條第6項，製單開罰500元，竟突然情緒失控「我死給你看！」。

吳男說畢，用頭猛烈撞擊機車後座處3下，員警為了避免吳男繼續傷害自己，呼叫警網請求支援，警力到場後將他保護管束並送往部立台北醫院救治，之後再通知家屬帶回。

事發整個過程被路過上班民眾錄影拍下，貼到網路平台Threads，網友看到後留言：「警察要面對瘋子、吮指所長，還要被民眾酸言酸語，難怪沒人想幹」、「原來是去撞頭，以為是車廂蓋不起來」、「傳說中的鐵頭功嗎？」、「這些錢都出不起就不要違規啊」。

▼員警要吳男不要這麼做，不然管束你 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼員警要吳男不要這麼做，不然管束你 。（圖／記者陳以昇翻攝）

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

相關新聞

市場拐童涉強制　婦獲判無罪原因揭曉

市場拐童涉強制　婦獲判無罪原因揭曉

北市1名謝姓婦人2024年在菜市場閒晃，企圖強行帶走1位跟媽媽買菜的男童，被起訴涉犯強制未遂罪嫌，但法官審理發現謝婦總是答非所問，委請鑑定確認她罹患思覺失調症、病情不輕，行為時欠缺辨識與控制能力，法官判謝婦無罪，並以她沒有攻擊別人的暴力傾向為由，宣告她改以保護管束執行監護處分，為期1年。

兒誤認父親被車撞大爆走　慘被辣椒水制止管束

兒誤認父親被車撞大爆走　慘被辣椒水制止管束

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

新北小貨車闖紅燈撞機車　2男噴飛1骨折

新北小貨車闖紅燈撞機車　2男噴飛1骨折

26歲女疑混毒全裸猝死　他傳訊閨蜜「隨後跟上」

26歲女疑混毒全裸猝死　他傳訊閨蜜「隨後跟上」

泰山區未戴安全帽保護管束

