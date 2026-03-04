獲國民黨提名參選雲林縣長　張嘉郡拋政見：讓雲林成「農科矽谷」

▲國民黨立委張嘉郡。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨今（4日）正式提名藍委張嘉郡參選2026雲林縣長，張嘉郡表示，她心中感到無比榮幸，也充滿責無旁貸的使命感，一定不會辜負雲林鄉親們的期待，在現任縣長張麗善打造的基礎之上，繼續發展主場優勢，強力應援客場打拼的雲林鄉親，串連全台灣的雲林人，主客場串連打造台灣全主場。

張嘉郡說，第一波競選承諾是65歲以上長者健保全額補助，以及國中小學童的學雜費和營養午餐費全免，希望讓北漂鄉親能安心在客場打拼，家鄉的父老與子弟由縣府來照顧，未來希望北漂鄉親都能回雲林一起打拼。

張嘉郡指出，張麗善8年前參選縣長時提出縣政主軸「雲林上場」，已經成功為雲林創造許多高光時刻，讓雲林不再只是傳統農業大縣， 也不再只是眼睜睜看其他縣市表演的板凳球員。

張嘉郡說，未來她會在張麗善縣長打造的基礎之上，繼續發展主場優勢，同時更要為全台灣各地在客場打拼的雲林鄉親提供強力應援，期望未來主客場連線，讓全台灣雲林人一起發揮勤奮強韌的性格特質，不只上場，更要成為場上的明星球員。

張嘉郡表示，雲林擁有全台灣最大、最完整的土地區塊，也有豐沛的水、電資源，以及完整的人才培育的教育資源，加上交通地理位置適中，擁有「後發先至」的場地優勢，完全足以支持從研發、生產到封測的產業鏈垂直整合。

張嘉郡也說，她將推動設立「次世代巨型垂直整合科學園區（Mega Vertical-Concentration Science Park）」，以 9+1 產業園區為基礎，褒忠產業園區為核心，結合虎尾園區、台塑麥寮，中科二林、嘉義科學園區等，規劃超過1600公頃土地，讓企業30年佈局一次到位。

張嘉郡表示，她還要推動縣政治理AI化，讓民眾能快速完成交通查詢、醫療掛號、社福申請、災害通報以及政策參與，從農民、上班族到高齡長者，用一支手機就能輕鬆享受與生活相關的縣政服務。

張嘉郡也提到，雲林的雲，不只是能帶來雨水的「雲」，也必須發展能讓資訊往來的「數位雲」，要持續導入智慧農業科技，不論是基層農民、還是加工或是銷售批發，一支手機就能掌握從產地到餐桌的所有流程資訊，讓雲林成為「農科矽谷」。