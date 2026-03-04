獨／白天炸到黑夜！台人困卡達「外交部回應」心寒了　組自救會逃命

記者周亭瑋／採訪報導

中東戰火全面引爆，美、以聯手空襲伊朗後引發大規模報復，導致多國空域關閉。來自台灣的吳先生，目前受困於卡達首都杜哈，他向《ETtoday新聞雲》記者表示，因戰火滯留當地多日，但向外交部求助，卻僅得到「在飯店等」的回應。目前受困國人已組成自救會，計畫自費包車橫越邊境逃往鄰國，再尋求轉機回台。

杜哈爆炸聲不斷！飯店警報大作「全體躲地下室」

「白天到深夜都是爆炸聲和防空警報！」吳先生餘悸猶存地描述，由於卡達機場關閉、航班全數取消，且當地領空仍受威脅，旅客只能受困在飯店裡，連手機也全是警報訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲他透露，外交部只要他們等。（圖／吳先生授權提供）

「只叫我們等！」 旅客嘆：外交部無作為

吳先生透露，他們有聯繫外交部尋求協助，但對方完全沒作為，「只會叫我們在飯店等待機場開放，然後就沒了，也不問我們食宿有沒有問題，有沒有其他需要協助的...都沒有，唉！」

由於機場開放日期仍是未知數，受困卡達的台灣旅客不願坐以待斃，目前已有自救會群組。吳先生無奈表示，「大家的共識就是包車到他國，再輾轉飛回台灣。」

▼各國旅客受困在飯店內。（圖／吳先生授權提供）

▲吳先生受困卡達多日。（圖／吳先生授權提供）