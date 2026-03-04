花蓮「今年顯著有感地震掛0」很反常　專家揭3數據：民眾要留意

▲郭鎧紋表示，台南3連震是去年規模6.4的餘震，也要留意花蓮在今年仍無顯著有感地震。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

台南市楠西區昨晚起接連發生3起地震，最大規模達5。地震專家郭鎧紋表示，這是去年1月21日規模6.4的餘震，震央都在方圓10公里內。他說，值得注意的是，今年前18個顯著有感地震都未發生在花蓮，「這很反常。」改寫花蓮當年度最晚發生首震等兩項紀錄，且70天無顯著有感地震，也追平最長間距紀錄。

台南市楠西區從昨晚7時52分到今天清晨5時53分，接連發生3起地震，規模分別為5.0、4.5、3.5，地震深度介於5.9公里到8.5公里；其中，台南市、嘉義縣最大震度達到4級，高雄市、嘉義市、雲林縣最大震度也達3級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭鎧紋表示，台南3連震的震央，靠近六甲斷層與口宵里斷層。（圖／郭鎧紋提供）

地震專家郭鎧紋表示，台南楠西這3起地震都是去年1月21日規模6.4的餘震，震央距離去年6.4震央都不到10公里，且都比較靠近山區，大概是在六甲斷層以東的山區，附近也有口宵里斷層，因為突然接連發生地震，所以附近居民還是要稍微留意一下。

此外，郭鎧紋指出，花蓮是台灣地震最頻繁區域，占台灣地震總數約38.8%，但截至今天為止，前18個顯著有感地震，竟然沒有1個在花蓮縣，「這很反常」，已經持續改寫歷年來花蓮當年度最晚發生顯著有感地震與首震紀錄。

郭鎧紋進一步表示，若考慮跨年情況，從2025年12月23日到今天為止，花蓮已有70天無顯著有感地震，追平近3年花蓮縣無顯著有感地震的最長間距，也開始追趕「5年最長86天」紀錄，花蓮民眾要注意。

▲郭鎧紋提醒，花蓮在今年仍無顯著有感地震，這很反常，也要留意。（圖／郭鎧紋提供）