承認與劉怡萱很熟　被問「她漂亮嗎」謝典霖急喊：她不是我的菜

▲謝典霖被被節目主持人王淺秋問到王定宇緋聞對象(圖／翻攝自YouTube／飛碟電台「飛碟晚餐王淺秋時間」）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨立委王定宇近日捲入桃色風波，遭週刊爆料與某集團執行長的劉怡萱過從甚密，甚至進出雙北愛巢。對此，王定宇3日澄清已於去年2月底與妻子協議離婚，強調並無婚內出軌。而這起政壇緋聞意外延燒到彰化，彰化縣議會議長謝典霖昨日接受電台專訪時，被主持人王淺秋追問對女主角的看法，他幽默直呼：「她不是我的菜啦！」瞬間為嚴肅的政治話題增添幾分輕鬆趣味。

謝典霖昨日接受飛碟聯播網節目《飛碟晚餐》專訪，暢談彰化縣長選情與家族動態。節目空檔聊到當天最火熱的王定宇緋聞事件，王淺秋好奇追問劉怡萱「漂亮嗎？」謝典霖當場掩著臉笑回「她不是我的菜啦！」不過他也坦言，劉怡萱雖然年紀可能比他還大個兩三歲，粗估約50歲上下，但保養得極其出色，外型看起來僅約30多歲，視覺年齡至少年輕15歲，讓他忍不住讚嘆是「美魔女等級」。

▲謝典霖被被節目主持人王淺秋問到王定宇緋聞對象(圖／翻攝自YouTube／飛碟電台「飛碟晚餐王淺秋時間」）

謝典霖透露，自己身為全國籃協理事長，而劉怡萱另一緋聞對象的公司正好是協會贊助商，因此兩人其實都跟他很熟。這層微妙關係讓他在談論此事時，語氣既讚嘆又帶點尷尬。王淺秋則在旁拍手大笑，不斷追問謝典霖的審美標準，兩人一來一往，瞬間轉化為閒聊話題。

根據週刊報導，王定宇多次進出劉怡萱位於台北市信義區及台南市東區的住處，兩人互動自然，甚至被直擊拎著大包小包宛如老夫老妻。王定宇3日緊急召開記者會，強調去年2月已與結婚19年的妻子協議離婚並完成身分證換證，目前單身，「沒有婚內發生什麼不正當的事情」。

▲彰化縣議長謝典霖。（圖／翻攝《飛碟晚餐》YT)

而謝典霖這句「她不是我的菜」，意外成為政壇熱門金句。不過話題再回到彰化地方政壇，他在專訪中爆出父親謝新隆反對謝家投入年底縣長選舉，擔心遭到司法迫害，建議姊姊謝衣鳳等到2028政黨輪替後再選。對此謝衣鳳深夜發出聲明，強調將繼續爭取黨內提名，有信心延續國民黨在彰化縣的執政，姐弟不同調也引發地方熱議。