王定宇桃色風波同事婚外情史也被挖　王世堅急喊：我被槍斃十幾次

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委王定宇昨遭媒體踢爆，與名媛劉怡萱過從甚密，進出對方香閨過夜，王定宇出面駁斥婚外情，並強調去年2月已離婚。而王定宇的緋聞，也讓同黨立委王世堅10多年前外遇樁腳女兒的事情受到熱議。對於媒體詢問，王世堅今（4日）回應，喔喔！「我已經被槍斃十幾次，這已經十幾年前的事情，我就不要浪費大家時間」。

王定宇33歲時便與小11歲、才貌兼具的李淑吟奉子成婚，並育有3子。王定宇昨遭週刊爆料疑似「奪人小三」，與名媛劉怡萱在台北及台南2地共築愛巢。王定宇公開受訪表示，自己婚姻關係在去年2月底就解除，並沒有婚內發生任何不正當關係，兩人是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害人不違反法律，大家都是成年人對自己負責。

對於王定宇的緋聞，王世堅坦言，自己完全不清楚王定宇的事情，現在國事如麻，這件事跟國家政策、公共利益無關，屬於王定宇個人私務，當然要由他自己負責答覆，這件事自己全然不知。

至於傳出王定宇可能被開鍘，王世堅直言，如果因為這件事情要拔去中常委，可以但必須要有程序，黨的中常委是票選出來的、由下而上票選的中常委，要經過這麼繁複的程序才能選上，解職也一定要有程序，比方說經過中執會、中評會如何議決，不是三言兩語可以處理，「那只是傳言吧」。

王世堅認為，黨主席當然可以對這件事發表很多看法、可以約束黨員的事務，主席可以做一些道德號召，也可以有他的好惡，看這件事情如何從嚴辦理，但不管主席如何決定，都要有一定的程序，看怎麼樣檢討做決定。

由於王定宇緋聞，王世堅過往跟樁腳女兒的感情事也被網友大肆討論，王世堅則急忙打斷記者提問，並表示，「喔喔！我已經被槍斃十幾次，這已經十幾年前的事情，我就不要浪費大家時間」。