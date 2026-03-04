直擊／王世堅突然開金嗓！　唱童安格名曲自認「我是真的很會唱」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（4日）召開中常會，中常委王世堅會前也接受媒體聯訪，由於近期多位政治人物跑行程歌聲成為話題，現場媒體也詢問王世堅是否能開金嗓，王世堅先是大方表示自己是真的很會唱歌，但不斷說不好意思在這唱。雖然嘴巴上說不好意思，但王世堅仍馬上開金嗓唱童安格的忘不了，「為何一轉眼，時光飛逝如電；看不清的歲月，抹不去的從前」。唱完後也獲得現場一陣歡呼。

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳煥丞攝）



王世堅近期跑行程遇到民眾，常被要求唱歌，對於媒體詢問最常唱哪一首？王世堅回應，沒唱歌啦，民眾跟他打招呼、遠遠叫他的名字，自己才會喊那八個字回應，從從容容游刃有餘，他沒有唱，至於地方上跑行程、餐敘唱歌，除非很難推辭才會唱，就唱自己喜歡唱的，像是童安格的忘不了。

現場媒體詢問是否可以唱一句？王世堅表示，不好意思啦，地方行程餐會，大家推舉政治人物唱歌是給個機會表現、能跟大家打成一片，還是希望這個機會給鄉親，不管是平安餐等等都是鄉親辦的，還是應該以他們為主，自己盡量不會在那裏唱歌。

媒體好奇詢問是不是唱歌很好聽？王世堅立刻承認，這是事實，我是真的很會唱歌，但在這裡唱歌不好意思啦。雖然嘴巴上說不好意思，但王世堅仍馬上開金嗓唱安格的忘不了，「為何一轉眼，時光飛逝如電；看不清的歲月，抹不去的從前」。唱完後也獲得現場一陣歡呼。

而近日地方行程上，仍有很多議員參選人、小雞跟前跟後，王世堅指出，堅系是半開玩笑，有很多新進朋友都希望加入，自己一直都沒有同意，因為成立派系就有責任，人家來跟，如果我垮了不就拖累人家？所以自己用個人身分幫忙掃街還是站台，但不考慮成立什麼派系或參與選舉。

