WBC開戰！高雄飯店轉播賽事挺中華隊　百貨外牆點亮TEAM TAIWAN

▲WBC將於5日開打，高雄飯店、百貨為中華隊應援。（圖／中職提供）



記者許宥孺／高雄報導

2026世界棒球經典賽(WBC)將於5日在東京巨蛋點燃戰火，全台球迷引頸期盼中華隊英雄再創佳績。高雄大立百貨率先在外牆點跑馬燈「TEAM TAIWAN」強力應援，星級酒店則推出中華隊觀賽派對，邀請旅客集氣為中華隊加油。

▲港都茶樓推出「棒球流沙包」為賽事增添甜蜜亮點。（圖／高雄翰品酒店提供）

高雄翰品酒店針對住客推出觀賽派對，3月5日起中華隊賽事期間，7樓貴賓廳將同步轉播賽事，不論白天或晚間開打時段，現場皆提供零食點心與冰涼啤酒，讓旅客盡情吶喊、暢快乾杯。館內餐廳「港都茶樓」更發揮創意，推出「棒球流沙包」，外型是圓潤棒球造型、金黃流沙一口爆漿，於賽事期間限定供應，售完為止。

▲Cozzi THE Roof為應援中華隊推出多重餐飲優惠，凡點任一款啤酒享買一送一。（圖／和逸飯店提供）

和逸飯店高雄中山館應援中華隊，館內坐擁30樓高空美景的「Cozzi THE Roof」餐廳祭出「4人同行1人免費」與「啤酒買1送1」優惠。3月31日前預訂「Horse連連」住房專案，每間客房均備有智慧電視可享受大螢幕轉播，讓旅客在舒適的空間為場上英雄喝采。

▲好客南洋餐廳限時推出15種經典南洋料理吃到飽。（圖／高雄洲際酒店提供）



高雄洲際酒店「HAWKER 好客南洋餐廳」則帶來熱帶風情美食，即日起至4月30日起限時推出「南洋集錦巡禮」吃到飽體驗，集結金沙魚皮、馬來咖哩雞、新加坡肉骨茶、椰絲球等超過15道經典料理無限續點。以「精選主餐搭配集錦無限續點」形式，讓球迷在多元香料的味覺旅程中，感受與賽事同樣熱力四射的南洋風味。

▲高雄萬豪五週年活動期間於館內任一餐廳消費滿5千元，即贈5千元餐飲抵用券。（圖／高雄萬豪酒店提供）



高雄萬豪酒店歡慶5週年，強檔回饋正好接軌棒球盛事。3月16日起至31日推出「消費5000送5000」震撼活動，期間於館內任一餐廳單筆消費滿額即贈500元面額抵用券10張，於下次消費滿2000元即可底用一張，折抵無上限，相當於75折優惠。住房部分，即日起至5月31日預定指定客房再贈送1500元餐飲抵用券，並享加購高鐵票最低75折優惠。

▲中華隊賽程。（圖／記者許宥孺製）