生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

WBC開戰！高雄飯店轉播賽事挺中華隊　百貨外牆點亮TEAM TAIWAN

▲中華隊。（圖／中職提供）

▲WBC將於5日開打，高雄飯店、百貨為中華隊應援。（圖／中職提供）

記者許宥孺／高雄報導

2026世界棒球經典賽(WBC)將於5日在東京巨蛋點燃戰火，全台球迷引頸期盼中華隊英雄再創佳績。高雄大立百貨率先在外牆點跑馬燈「TEAM TAIWAN」強力應援，星級酒店則推出中華隊觀賽派對，邀請旅客集氣為中華隊加油。

▲港都茶樓推出「棒球流沙包」為賽事增添甜蜜亮點。（圖／高雄翰品酒店提供）

▲港都茶樓推出「棒球流沙包」為賽事增添甜蜜亮點。（圖／高雄翰品酒店提供）

高雄翰品酒店針對住客推出觀賽派對，3月5日起中華隊賽事期間，7樓貴賓廳將同步轉播賽事，不論白天或晚間開打時段，現場皆提供零食點心與冰涼啤酒，讓旅客盡情吶喊、暢快乾杯。館內餐廳「港都茶樓」更發揮創意，推出「棒球流沙包」，外型是圓潤棒球造型、金黃流沙一口爆漿，於賽事期間限定供應，售完為止。

▲Cozzi THE Roof為應援中華隊推出多重餐飲優惠，凡點任一款啤酒享「買一送一」。（圖／和逸飯店提供）

▲Cozzi THE Roof為應援中華隊推出多重餐飲優惠，凡點任一款啤酒享買一送一。（圖／和逸飯店提供）

和逸飯店高雄中山館應援中華隊，館內坐擁30樓高空美景的「Cozzi THE Roof」餐廳祭出「4人同行1人免費」與「啤酒買1送1」優惠。3月31日前預訂「Horse連連」住房專案，每間客房均備有智慧電視可享受大螢幕轉播，讓旅客在舒適的空間為場上英雄喝采。

▲好客南洋餐廳的文化策展限時推出15種經典南洋料理吃到飽。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲好客南洋餐廳限時推出15種經典南洋料理吃到飽。（圖／高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店「HAWKER 好客南洋餐廳」則帶來熱帶風情美食，即日起至4月30日起限時推出「南洋集錦巡禮」吃到飽體驗，集結金沙魚皮、馬來咖哩雞、新加坡肉骨茶、椰絲球等超過15道經典料理無限續點。以「精選主餐搭配集錦無限續點」形式，讓球迷在多元香料的味覺旅程中，感受與賽事同樣熱力四射的南洋風味。

▲高雄萬豪五週年活動期間於館內任一餐廳消費滿5千元，即贈5千元餐飲抵用券。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲高雄萬豪五週年活動期間於館內任一餐廳消費滿5千元，即贈5千元餐飲抵用券。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店歡慶5週年，強檔回饋正好接軌棒球盛事。3月16日起至31日推出「消費5000送5000」震撼活動，期間於館內任一餐廳單筆消費滿額即贈500元面額抵用券10張，於下次消費滿2000元即可底用一張，折抵無上限，相當於75折優惠。住房部分，即日起至5月31日預定指定客房再贈送1500元餐飲抵用券，並享加購高鐵票最低75折優惠。

▲中華隊賽程。（圖／記者許宥孺製）

▲中華隊賽程。（圖／記者許宥孺製）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

揮別不安感！林家正獲高志綱特訓加持

揮別不安感！林家正獲高志綱特訓加持

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將開打，中華隊持續進行最後備戰。捕手林家正在昨天賽後進行守備特訓，首席兼捕手教練高志綱協助調整，希望幫助他在比賽前調整到最自在的狀態。至於首戰由徐若熙先發時，將由誰搭配蹲捕，高志綱直言都還在討論當中。

斯庫巴爾遭批「笑到不行的小角色」

斯庫巴爾遭批「笑到不行的小角色」

張育成發現草皮陷阱！期待費仔帶頭衝

張育成發現草皮陷阱！期待費仔帶頭衝

WBC韓國首戰先發蘇珩準　喊話捷克戰

WBC韓國首戰先發蘇珩準　喊話捷克戰

林家正確定新東家：現在只想專心WBC

林家正確定新東家：現在只想專心WBC

關鍵字：

WBC2026WBC2026中華隊世界棒球經典賽中華隊高雄翰品飯店和逸飯店高雄中山館高雄萬豪酒店高雄洲際酒店棒球派對美食優惠

