社會 社會焦點 保障人權

韓國情侶遊台「31歲女旅館內腦髓凹陷」離奇死亡　男友逆轉無罪

▲被檢警認為涉嫌殺害女友的韓國男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲韓籍情侶來台後女友離奇身亡，男子被懷疑為殺人兇手，經審理獲無罪。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

一對韓國情侶2023年來台觀光自由行，31歲李姓女友卻在離台前一天倒臥在旅館房內，頭部重創離奇死亡，因初步研判為他殺，李女親友也證實李女曾遭32歲金姓男友多次家暴，金男涉嫌重大被起訴。不過近日判決出爐，案情出現大逆轉，法醫判定李女死因為「身體移動狀態下頭部撞擊硬物」，高雄地院認為，無法排除傷勢為李女酒後自行跌倒撞到頭導致，判金男無罪。全案還可上訴。

據了解，金、李為交往多年、同居4年半的男女朋友，已論及婚嫁，兩人2023年4月22日一起來台旅遊，原訂4月25日離台，沒想到在離開前一天下午，李女卻離奇死亡。4月24日13時許，金男衝出旅館房間向房務人員求助，表示房內有人沒有呼吸，房務人員進房後，發現李女倒臥浴室門口前，連忙叫救護車，然而經搶救後，李女仍於同日14時5分許不治身亡。

案發後金男堅決否認犯案，根據供述，他於23日22時左右，和女友在房間內喝了2瓶半的金門高粱、台灣啤酒4、5罐，兩人愉快地談論美好的未來，自己因為喝醉便先睡了，直到24日10時左右醒來，發現李女躺在地上，因李女以前就常喝醉躺地板睡覺，他就沒有理會繼續睡，直到2個小時後才察覺不對勁，下床查看發現李女已無心跳，趕緊向外求助。至於李女頭部傷勢他並不清楚，但李女常喝酒，也常酒後跌倒。

▲▼韓國金姓男子 。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢警調查認為，李女除全身多處挫傷外，還疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，因頭部外傷，導致顱內出血、左後頂枕部腦髓凹陷與腫脹等損傷身亡。而金男供稱睡覺的期間，手機卻有玩寶可夢的紀錄，且案發後急著把行李寄回韓國，可能裡面就藏有凶器，或者凶器就是當晚飲酒的高粱酒瓶。因金涉嫌重大，依傷害致死罪起訴他。

由於全案並沒有發現凶器，房內四周也無可疑血跡，李女的相驗結果成為關鍵。25年資深潘姓法醫初步認為，李女頭部傷勢符合棍棒傷，疑為他殺，不過進一步細查，在李女大腦的底部發現極小的「對撞傷」，也就是李女頭部傷勢是「身體移動狀態下頭部撞擊硬物」，排除遭人拿棍棒毆打的可能性，認為若無證據顯示金男推李女撞到物體，那整體事件應歸類為意外。他也指出，林女撞到頭後硬腦膜下腔出血，但沒有馬上昏迷，而是還可以走動，最後出血累積到一定的量，往下擠壓造成損傷，那時才倒地不起。

不過另名學霸林姓法醫則有不同看法，認為李女頭部傷勢邊緣界線清楚，比較像被鈍器直接撞擊，傷口位置也出現在帽簷線以上，李女要完全倒栽蔥式的撞到頭，且是自己跌倒的可能性低，加上李女顱內有高達150毫升硬腦膜下腔出血，也不符合跌倒能造成的出血量，所以他比較支持李女被鈍器撞擊頭部的看法。

法官研判兩人說法，認為林姓法醫無法解釋，若李女遭持鈍器撞擊頭部，為何撞擊點「正下方」找不到應該出現的「腦挫傷」，因而認為潘姓法醫的說法較可採信。

法官指出，旅館房內並沒有可疑的撞擊點和鈍器，四周牆面和家具也沒有撞擊血跡，或遭人清洗擦拭的痕跡，也就是不僅沒有凶器，也沒有李女遭人推去撞硬物的證據，反而李女在案發前，被飯店監視器拍到喝醉後行動踉蹌、頻頻掉東西，還差點撞牆的畫面，李女的弟弟也證稱，姊姊常喝酒、喝酒時常跌倒等情，無法排除李女喝酒後自行跌倒的可能。

▲▼高雄地院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

法官認為，李女雖然全身上下多處看似挫傷的傷勢，但經法醫切開檢驗，無法排除為濕疹、癬、狼瘡等皮膚病變的可能。身上傷勢也並非全部與本案有關，更無法認定是被金男毆打產生。另外，檢方發現旅館房門曾在24日12時26分至同日12時36分間開關3次，懷疑是金男正在攻擊李女，導致李女想向外求救導致。不過監視器畫面顯示，該房門僅輕微開、關，並不像李女想奪門而出、遭拉回會產生的力道。

法官說，現場並無打鬥痕跡，李女衣著也完整，雖然檢方認為兩人交往期間，金男曾多次對李女家暴，但並無證據顯示兩人來台旅遊期間曾發生爭吵，李女在23日21時49分所拍照片也呈現開心的樣子，可見兩人前一晚相處融洽，且房務員到場時，李女其實還有微弱呼吸，若金男在傷害李女後故佈疑陣，應不會在李女還活著時就向外求救，或一度向朋友表示「我認為有可能是謀殺，因為屍體上沒有瘀傷」，將自己陷於嫌疑人的窘境，因而綜合相關證據後，判金男無罪。全案還可上訴。

03/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

殺人

