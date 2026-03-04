談新北布局稱「大雞慢啼」！　李四川嘆：我這幾天被打得很慘

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市副市長李四川已向台北市長蔣萬安請辭，將投入新北市長選舉。李四川今（4日）出席新北市婦女會新春團拜，並在致詞時以台語俗諺「大雞慢啼」形容自己布局節奏，強調做事要把基礎打穩，還笑說這幾天「被打得很慘」，但大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。

國民黨主席鄭麗文今日中午出席新北市婦女會新春團拜，副主席李乾龍、台北市副市長李四川，以及國民黨立委洪孟楷、廖先翔、林德幅等人到場，吸引新北29區婦女會成員齊聚參與。

李四川致詞時指出，再次回到新北看到29區婦女會姐妹齊聚，心中感到溫暖，但也感到壓力。他開玩笑表示，婦女在家庭中往往掌握重要決策權，「家裡的預算怎麼花、孩子怎麼教，很多事情都要點頭」，婦女也是城市最重要的力量，長期以來在地方公益與社區服務中扮演關鍵角色。

談到新北市政發展，李四川說，近年在新北市長侯友宜帶領下，市府團隊持續推動建設與治安治理，「少說多做、用成績單說話」，市政穩定向前。他認為，新北的治理成果應該持續延續。

對於外界頻頻詢問參選新北市長的準備進度，李四川坦言最近「被打得很慘」，不少人認為他動作太慢，但他以工程專業比喻指出，「做工程一定要把基礎打好，厝若起得好就會越來越快」，並引用俗語「大雞慢啼」，意指好的成果需要時間累積。他還提到，自己家中太太向來是「家裡的領導」，不僅撐起半邊天，更是他的「整片天」，雖然太座反對，但他這次仍決定投入新北市長選戰準備。他笑說，太太還提醒，如果新北29區婦女姐妹不支持他，「就不要回家」，希望大家給他掌聲與信心。

