視訊調情兒子老師！醫師娘被抓包　找徵信社跟拍小三再判刑

▲醫師娘視訊曖昧兒子老師被抓包，竟找徵信社跟蹤名醫老公。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

南台灣一名吳姓名醫指控妻子與和兒子的劉姓老師視訊時搞曖昧，氣得提告求償100萬元，醫師娘不甘示弱，反找徵信社跟拍老公與診所女員工幽會，雙方你來我往全鬧上法院，最終法官認定醫師娘與劉男互動「逾越分際」，須賠5萬元，而她違法跟監的部份也被判刑3月。

判決指出，吳姓醫師與妻子結婚逾20年，育有3子，夫妻為栽培孩子，將子女送往加拿大就學，吳妻也長期往返台、加兩地，2021年9月，吳男意外發現妻子與兒子在加拿大就讀的劉姓高中數學老師往來過密，甚至曾開視訊調情，於是暗中錄音蒐證準備反擊。

吳男蒐證後火大寄信給劉男嗆聲，語氣火爆直言「既然您不願意面對，我只好和您太太聯絡」、「您不是很喜歡看我老婆穿性感睡衣？」還自爆早已掌握大量資料。但對方未回應，吳男又向劉男任職學校校長投訴，並向友人抱怨兩人對話「鹹濕又勁爆」，甚至計畫同遊加拿大、入住旅館。

吳妻與劉男在法庭上雙雙否認出軌，吳妻辯稱，她早在2021年初就發現丈夫與診所女員工疑有婚外情，情緒低落下才與劉男互動，雙方僅止於朋友關係，從未見面交往，劉男也否認錄音中聲音是自己。

不過法官勘驗錄音認為，兩人視訊時不僅穿著睡衣，還討論未來一起旅行、洗澡等親密話題，用語與熱戀男女無異，已逾一般男女正常交往界線。但法官也指出，吳男早在2021年7月就掌握關鍵證據，卻拖到2023年8月才提告，已逾部分請求權時效，因此僅判吳妻須賠償5萬元，案件上訴二審後仍維持原判定讞。

戲劇性的是，吳妻為了反擊，另找徵信社跟拍丈夫與何姓女員工幽會，還提供女員工個資給徵信人員，事後遭對方報警提告。高雄地院審理時，吳妻坦承犯行，再被依違反個資法及侵入住宅罪判刑3月，得易科罰金，全案可上訴。