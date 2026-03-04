桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

▲桃園分署舉辦馬年首場「聯合拍賣會」，現場湧現不少投標民眾。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署昨（3）日舉辦馬年首場「聯合拍賣會」，雖然下雨，現場仍湧現不少投標民眾，總計拍定金額共1,900萬9,638元，包括龍潭區金龍段4筆土地與一部國瑞汽車在內等，成果非常豐碩，所得全部挹注國庫。

桃園分署指出，昨天上午舉辦首場「聯合拍賣會」，特別邀請桃園地院庭長陳品潔、桃園地檢署主任檢察官廖晟哲到場，還特別率領學習司法官至車輛拍賣現場參訪，在行政執行官解說下，學員們瞭解車輛拍賣的法定程序，更對執行實務有更具體的認識。

▲拍賣程序結束後，由行政執行官講述行政執行業務及車輛拍賣執行程序後合影。（圖／桃園分署提供）

首場拍賣會上午10時在桃園區富國路拍賣車輛2部，其中一部2016年國瑞汽車，雖已有10年車齡但因車況良好仍受矚目，最終以15萬5,000元拍定。現場觀摩學習司法官，透過此起彼落的喊標聲，感受到拍賣現場的熱烈氣氛與張力。拍賣程序結束後，由行政執行官講述行政執行業務及車輛拍賣執行程序，眾人最後合影留念，為上午的車輛拍賣會畫下完美句點。

下午3時在桃園市桃園區復興路大樓拍賣室進行不動產開標，會前還由桃園分署進行政策宣導活動。此外，本次拍定金額最高標的為龍潭區金龍段4筆土地，不少競標者均展現當仁不讓決心，但最後得標者據稱為該標的之鄰地所有權人，積極出手是為了土地開發整合利用，顯見優質地段仍是市場焦點。

▲桃園分署馬年首場「聯合拍賣會」，不動產拍賣吸引諸多競標者到場投標。（圖／桃園分署提供）

此外，受小資族青睞的龍潭區民強街兩間套房，則分別以163萬6,666元及160萬6,666元順利拍出，民眾在新的一年積極投標，順利標得心儀標的，展現「馬到成功」的好彩頭，也為開春拍賣寫下亮眼佳績。本次未拍定的標的，桃園分署將擇期拍賣，提醒感興趣民眾可持續關注桃園分署官方網站，隨時掌握第一手拍賣資訊。

下午3時30分起，在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣程序，拍賣亮點為零股股票，包括三信商業銀行股份有限公司股票（74股），最後以每股666元順利拍定；最受矚目的立榮航空股份有限公司股票（33股），現場競爭極為激烈，在多組買家競相加價，歷經21次喊標後，最終以每股640元拍定。

桃園分署強調，每月第1週週二、下午3時許，均定期舉辦「聯合拍賣活動」，更多詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署的官網及臉書獲取相關訊息。桃園分署呼籲，參與拍賣的同時，要特別警惕詐騙與毒品相關犯罪行為，共同攜手打擊詐騙與反毒。