大陸 大陸焦點 特派現場

陸駐日使館發安全通知「撞人族」　提醒公民加強防範、留存證據

▲▼女童在澀谷遭「撞人族」攻擊，林氏璧也曾碰過。（圖／翻攝臉書／日本省錢小站）

▲日本出現「撞人族」，台灣女童也受害。（圖／翻攝臉書／日本省錢小站）

記者任以芳／綜合報導

中國駐日本大使館於3月4日發布安全提醒，針對近期日本多地發生「撞人族」蓄意衝撞事件，呼籲在日公民提高安全防範意識。

中國駐日本大使館4日發佈提醒說，日本「撞人族」事件近期多發，成為社會輿論焦點，提醒在日中國公民提高安全防範意識，加強自我保護。

提醒製出，「撞人族」著裝外表與普通行人無異，常在東京池袋、澀谷，大阪心齋橋、道頓堀等人流密集區域，針對外國遊客或女性、兒童、老人等弱勢群體，在擦肩而過時蓄意肘擊、惡意衝撞，致人受傷，後迅速混入人群逃走。

中駐日大使館提醒在日中國公民增強安全意識，提高警惕，盡量與他人保持安全距離，留意身邊情況。如遭遇「撞人族」，建議留存證據（保留現場圖片、確認監控位置、尋求路人幫助等），盡快前往附近警察署報警，並撥打日本急救電話119，或自行前往醫院進行傷情鑒定，獲取診斷書、醫療費收據等可作為民事索賠證據的相關材料。

日前，台灣一名女童日前在東京澀谷十字路口拍照時，遭一名藍衣女子惡意衝撞跌出鏡頭，影片曝光後引發台日網友公憤。女童母親近日結束旅程返台並首度發聲，坦言自己為了跟風打卡，往後不會在馬路跟風拍攝。

根據維基百科顯示，「撞人族」此現象最初在日本受到廣泛關注，加害者通常藉由群眾掩護進行短暫的物理攻擊，隨後迅速隱入人群以逃避責任。

一名在日本居住21年的台灣人表示，撞人的人「絕對是日本人」，日本的撞人族，不分男女、不分年紀，一直都是存在的，他認為，因為日本人生活壓力太大，因此把不滿發洩在陌生人身上。

閱讀延伸：

撞人族是真的！在日21年台人曾「遭吐舌挑釁」：會做的只有日本人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

相關新聞

日本、南韓加速安排「撤離中東」　面臨挑戰

日本、南韓加速安排「撤離中東」　面臨挑戰

自從美國與以色列向伊朗發動軍事攻擊後，南韓與日本公民展開緊急撤離行動。

中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

班鳩不會築巢　選爸爸頭頂當產房

班鳩不會築巢　選爸爸頭頂當產房

小巨蛋溜冰場「撞人族」挑6歲童下手　北捷回應了

小巨蛋溜冰場「撞人族」挑6歲童下手　北捷回應了

關鍵字：

陸駐日使館日本撞人族

