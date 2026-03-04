2026兩會／高市拒撤回「台灣有事」論　陸人大：中國人民決不允許

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／北京報導

日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，拒絕中方撤回言論的要求，中日關係降至冰點。大陸全國人大對此表示，「台灣問題」是中國的內政，是中國核心利益中的核心，中國人民決不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

大陸十四屆全國人大四次會議今日中午舉行會前記者會，新加坡聯合早報記者提問，過去一年，中國與周邊國家高層交往頻繁，區域合作勢頭良好，但中日關係出現的困難和波折也引起關注。在這樣的氛圍下，中國將如何推動包括中日關係在內的周邊國家關係發展？

大會發言人婁勤儉回應，周邊國家是搬不走的鄰居，大國與周邊如何相處折射出大國的世界觀、秩序觀和價值觀。中國始終將周邊置於外交全局的首要位置，始終致力於促進地區和平穩定和發展繁榮。

婁勤儉說，大陸國家主席習近平幾乎遍訪周邊國家，去年主場外交和重要出訪更是著眼周邊。在元首外交的戰略引領下，中國與周邊國家鞏固戰略互信，深化全方位合作，加強各領域交流，為地區穩定發展注入強勁動能。

話鋒一轉，婁勤儉強調，維護國家主權、安全、發展利益是所有對外交往的出發點和落腳點。「台灣問題」是中國的內政，是中國核心利益中的核心。日本領導人發表涉台錯誤言論，中方對此堅決反對。中國人民決不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

婁勤儉稱，當前，求穩謀治、共促發展仍是地區主流期待，區域發展融合大勢不可逆轉。「我們將深入貫徹中央周邊工作會議精神，聚焦構建周邊命運共同體，堅持睦鄰安鄰富鄰、親誠惠容、命運與共理念方針，攜手周邊國家共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好家園。」

▼大陸十四屆全國人大四次會議會前記者會。（圖／記者陳冠宇攝）