恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮近日驚傳「米克斯大軍」追咬民眾事件，至少已有10人遭殃！縣議員賴清美痛批，當地有民眾飼養10幾隻狗，這些狗相當兇猛，天天追逐路過人車，雖然動防所經通報後，已對飼主開罰，並抓回9隻安置，還有5隻流落在外，但仍危機四伏，她更透露自己也曾在此處被狗追咬，呼籲民眾路過要「自求多福」！

▲彰化和美鎮有民眾遭群狗狂追。（圖／賴清美提供）

賴清美PO出這群「米克斯大軍」的惡行影片，2日晚間8時多，一名女子騎機車行經和美鎮太平路昏暗巷弄時，突然遭多隻狗竄出瘋狂吠叫追逐。女子因驚嚇過度，機車重心不穩向左傾斜，當場連人帶車重摔在地。更驚悚的是，女子倒地後，這群狗不但沒有散去，反而圍繞在她身邊盤旋叫囂，所幸一名男子及時從附近建築物衝出驅趕，才協助受傷女子脫困。

同日晚間9時11分，另一名身穿淺色上衣的女子步行經過工業區街角，同樣遭5、6隻埋伏在暗處的流浪狗發狂衝撞。女子驚慌逃跑，卻被動作敏捷的狗群包圍，當場摔倒在地，甚至遭到幾隻狗撲咬。她忍痛爬起後奮力奔向一旁車輛尋求掩護，背後仍傳來陣陣吠叫聲，畫面險象環生。

也有民眾指出，2月24日他女友的家人經過該處時，被10幾隻狗衝出來追咬，左小腿慘遭咬傷，當時曾報警卻不了了之；25日晚間他騎腳踏車經過，又有好幾隻狗衝出來，差點被咬傷。另有網友附和，家人之前因被狗嚇到摔車，導致小拇指骨折；還有人痛批飼主每次都推得一乾二淨，「簡直是狗命比人命珍貴！」

賴清美深有同感，她透露自己曾到附近拈香，車子才剛停好，就衝出8隻以上的狗，嚇得她趕緊開車逃離現場。賴清美今天會同警方到場了解，發現飼主是一名阿嬤，但因車禍住進加護病房，她的丈夫則回應「狗不是他養的」，試圖撇清責任。

對此，彰化縣動物防疫所表示，經查該處犬隻確實為民眾飼養，將依《動物保護法》對飼主開罰。雖然目前遭咬傷的民眾尚未前往警局報案，但動防所強調，目前已經抓回9隻安置，還有5隻流落在外，已依疏縱犬隻開罰3000元至1萬5000元，若飼主再不改善，將繼續開罰，若棄養屬實，以1隻3萬元計算，希望飼主能善盡管理責任，別讓無辜民眾生活在「狗追人」的恐懼中！

