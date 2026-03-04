滯留中東怎自保？　外交部公布最新各國撤離建議與協助措施

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

保護在海外長期定居僑民及短期旅行國人的人身安全均為外交部首要任務，因應此次中東局勢變化，多國空域關閉，外交部發言人蕭光偉今（4日）表示，外交部已責成我國相關駐外館處瞭解駐地國人需求，以因地制宜方式確保國人安全為優先考量，滾動式執行照護國人最佳計畫。

蕭光偉指出，我國相關駐外館處持續與國人及友盟國家保持密切聯繫，即時掌握國人情況與區域情勢最新發展，以提供適切協助。如我國駐以色列代表處與駐約旦代表處協調合作，於本月2日協助2名滯留以國且有意離境的國人搭乘專車安抵約旦，並提供後續前往第三國或待情勢緩和後返以等協助。

蕭光偉說明，目前國人滯留中東地區國家主要在阿聯大公國，外交部注及杜拜機場及阿布達比機場已逐漸運行少量航班，本月4日預計將有阿聯酋航空班機飛返台灣。外交部綜合考量中東最新安全局勢，提供目前在相關地區國人最新安全建議及協助措施。

在空域有限度開放的阿拉伯聯合大公國，蕭光偉表示，外交部建議因短期商旅滯留當地的國人，可持續等待並利用後續復航的商業航班返國。此外，目前阿聯大公國與鄰國阿曼邊界並未關閉，國人入境阿曼可享免簽證待遇，我相關駐處正規劃協助有意離開阿聯大公國國人經陸路前往阿曼，以利國人自阿曼自行搭乘商業航班返國。國人倘有需求，請與駐杜拜辦事處聯繫登記，聯繫電話：+971-50-645-3018。

空域關閉的以色列部分，蕭光偉說明，滯留當地國人倘有離境需求，駐以色列代表處可協助以陸路方式前往約旦，國人再自行搭乘約旦前往歐洲或東南亞的班機。駐以色列代表處聯繫電話：+972-544-275-204。

而在空域關閉的卡達、巴林、科威特、伊朗、伊拉克，蕭光偉指出，滯留當地國人倘有離境需求，請與駐沙烏地阿拉伯代表處（兼轄卡達）、駐巴林代表處、駐科威特代表處、駐杜拜辦事處（兼轄伊朗）、駐約旦代表處（兼轄伊拉克）聯繫登記，聯繫電話：駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處：+966-505223725、駐巴林台北貿易辦事處：+973-39655139、駐科威特王國台北商務代表處：+965-66565762、駐杜拜辦事處：+971506453018、駐約旦代表處：+962795552605。

至於在空域開放的阿曼、沙烏地阿拉伯、約旦，蕭光偉說，建議國人儘速搭乘民航機離境。

蕭光偉表示，外交部提醒，長期旅居及短期滯留受戰事影響國家的國人務必提高警覺並遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與我國駐外館處聯繫，以便相關駐處得以適時提供後續必要協助。