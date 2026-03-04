曝藍各版軍購條例「通通沒看過」　王鴻薇：我們不是當事人？

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團明早將召開黨團大會，預計會中確定黨版軍購特別條例。藍委王鴻薇今（4日）表示，昨天有委員私下說沒看過各個版本，面對媒體來問時不曉得怎麼辦，而王也回應「我也通通沒有看過」，也是聽媒體報這個、報那個，「可是我們是不是當事人？我們是當事人好嘛」。王鴻薇也說，確實有很多黨團內部同仁，大家很困惑跟尷尬，面對媒體不知道該怎麼說，但她還是希望，最後版本是一個不要讓自己內部就先打一架，大家要能充分溝通，而她支持大家協調後共同的版本。



王鴻薇4日上午接受廣播專訪時，主持人王淺秋提到，國防特別預算怎麼編列？桃園市議員凌濤發文國民黨必須編到9000億元，符合美方需求，怎麼看接下來發展？王鴻薇說，這段時間很多媒體說國民黨內部出現分歧，也詢問她支持哪個版本，「我個人支持一個大家協調好，共同推出的版本」，軍購特別預算非常重要，國民黨提出相關版本，代表國民黨願意很負責任面對這件事，但這件事不能成為國民黨自亂陣腳的觸媒。

王鴻薇表示，她覺得每個單位或委員提出的版本，相信都是非常認真的，但之前大家提出不同方向，譬如昨天凌濤發文，很多人認為是朱立倫意思，因為她知道這期間確實AIT也跟國民黨其他各前主席們或一些重要縣市長，「通通都有去溝通」，每個人接到訊息，可能也有不同想法或疑慮，但她要拜託，這件事，大家不要一人一把號，各吹各的調，這樣對國民黨非常傷。

王鴻薇也說，大家應該要做整合，頻頻對外放話，讓她有點擔心。高層們不是應該沒有電話也有LINE ，難道一定要透過媒體，才知道彼此意見嗎？大家互相打個電話很困難嗎？這周是「deadline」（最後期限），國民黨提出版本後，不代表這個法案是不能修正， 「絕對可以修正」，因為審查過程中可以提修正動議，所以不管是「3500億+N 」版本或8100億、9000億版本是否一次到位，她最擔心的是不要讓美國覺得國民黨在擋預算、在反美，美國只要有發價書部分，「我們通通就列入，通通就給」。

王鴻薇表示，今天國防特別預算該不該把關？如果今天只要沒有照單全收就是反美親中，這樣被綁住手腳綁住，人家講多少就認多少，但過去有太多例子，譬如F-16V戰機，錢給了，到今年一架都沒有，當時說延宕是因為俄烏戰爭，然現在又有美伊戰爭，是不是代表可以如期交貨的又會延宕？變數太多了，再加上「川習會」可能又有變數。

接著，王鴻薇提到，昨天有委員私下詢問她，「各個版本我通通沒有看過，當媒體來問，我真不曉得怎麼辦」，而她也回應，「我也通通沒有看過，我也都是聽媒體報這個，媒體報那個，我們都是這樣，可是我們是不是當事人？我們是當事人好嘛」。

王鴻薇也說，本來在重大法案時，都是會授權黨團幹部最後提出一個版本，老實說特別條例跟預算不同，事實上都條文，條例最重要是金額，都會授權黨團幹部來協調，這樣版本可不可以、需不需要修正，但確實有很多黨團內部同仁，大家也很困惑跟尷尬，面對媒體也不知道該怎麼說，但她覺得還是希望，最後版本是一個不要讓自己內部就先打一架，大家要能充分溝通，



王鴻薇強調，現在黨團內部大家也有不同意見，「妳說黨團大家都支持8000億、9000億，沒有啊，我看到也有好多委員是公開支持3500億方案的」 ，而她支持大家協調後共同的版本，不覺得這時候應該堅持哪個版本。