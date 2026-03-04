基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

▲基隆男街頭路倒送醫不治，包內竟藏74克安非他命。（圖／示意照／ETtoday資料照）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區孝二路昨（3日）發生一起街頭路倒命案。49歲李姓男子行經孝二路時，不明原因突然倒地，一旁店家見狀趕緊報警求助。救護人員到場時發現李男已意識不清，隨即將他送往部立基隆醫院搶救，但仍宣告不治。未料醫護人員在急救過程中，從其隨身包包內翻出3大包不明白色粉末，警方接手檢測後發現，竟是總重74.52公克安非他命，案情也從單純路倒轉為重大毒品案。

據了解，李男過去曾有多項毒品前科。昨日下午1時許，他獨自行經孝二路93巷附近時，突然在大街上踉蹌倒地，嚇壞路過民眾。基隆警第一分局忠二路派出所獲報到場，並配合救護人員將其送醫。施救過程中，救護人員為查驗身分翻找李男隨身包包時，意外發現內有3包不明白色粉末，立即交由現場員警處理。

警方初步檢測確認，這3包白色粉末為第二級毒品安非他命，總重74.52公克，數量遠超一般施用者持有量，不排除李男生前可能涉及毒品販運或正準備進行交易。由於李男身上並無明顯外傷，警方研判死因可能並不單純，極有可能與施用毒品過量或身體無法負荷毒性有關。

警方已報請基隆地檢署檢察官進行司法相驗，並於今（4日）上午完成初步相驗程序，後續將採集血液進行精密毒物鑑識，以釐清確切死因是否與毒品直接相關。

警方表示，目前已擴大調閱周邊路口監視器，並清查李男通訊紀錄，針對其生前交友狀況與聯繫對象進行全面追查，除向上溯源毒品來源外，也將針對可能涉及下游藥腳通路持續擴大偵辦。