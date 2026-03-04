2026兩會／談中美交往　陸人大：中方有原則底線　堅決捍衛主權安全發展利益

▲大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

中美關係鬥而不破，今年北京更將迎來美國總統川普的訪問。對此，大陸全國人大表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，但強調中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。

大陸全國人大今日中午舉行會前記者會，彭博社、聯合早報等，是本次記者會獲得提問機會的外國媒體。彭博社記者提問，鑑於伊朗發生的事態以及川普總統預計不久後將訪中，你如何看待中美關係的發展趨勢？特別是考慮到今年還將安排更多的領導人會晤。

大會發言人婁勤儉回應，中方一貫主張，作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。習近平指出，兩國做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要；中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。

「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用」，婁勤儉強調，去年以來，習近平與川普保持經常性溝通，為中美關係巨輪穩健前行校準航向、注入動力。兩國關係保持總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。

婁勤儉指出，事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關係穩定向前發展。

婁勤儉說，中方願同美方一道，加強各層級各管道的溝通，為雙方合作開闢更廣闊的空間。同時，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。

▼大陸兩會即將召開，圖為北京人民大會堂。（圖／記者陳冠宇攝）