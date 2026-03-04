　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本東京高院裁定「支持解散」前統一教會　即刻生效！將清算資產

▲▼東京高等裁判所4日裁定，解散前統一教會。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京高等裁判所4日裁定，解散前統一教會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本東京高等裁判所今（4）日裁定，支持東京地方法院先前對「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教會）下達的解散命令，同時駁回教會抗告，此決定即刻生效，日本政府將依宗教法人法啟動教會財產清算程序，並安排財產處理與被害者賠償，標誌著教會多年爭議正式進入司法收尾階段。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，東京高等裁判所三木素子裁判長4日指出，舊統一教會信徒長期進行高額獻金勸誘，導致眾多信徒承受巨大財產損失及精神痛苦，已明顯違反法律且損害公共福祉，教會自行改善的可能性極低，因此解散命令為必要且不可避免的措施。

▲▼奈良縣警方當場制伏山上徹也。（圖／達志影像／美聯社）

▲山上徹也在奈良刺殺安倍晉三，遭警方制伏。（圖／達志影像／美聯社）

依法律規定，東京高院裁定立即生效，東京地方法院隨即指定律師伊藤尚擔任清算人，負責教會財產管理、處分及對被害者的賠償作業。伊藤尚將在2個月內至少三次公告受害者申報程序，並處理總資產約1040億日圓的財產，其中現金與存款約668億日圓。

據悉，舊統一教會1954年在南韓由文鮮明創立後，1964年在日本取得宗教法人資格。自1980年代起，教會信徒透過所謂「靈感商法」向信徒高額索取獻金，誘因包括「祖先因緣影響個人命運，需購買特定物品化解」等說法，引發社會爭議。

2022年7月，日本前首相安倍晉三在奈良縣參議院選舉助選演說時遭槍擊身亡，兇手山上徹也母親曾為教會信徒，其犯行動機涉及家庭因高額獻金而破碎，事件引發社會再次關注教會的高額獻金問題。

▲▼前統一教會顧問辯護律師福本修也表示，將提起上訴。（圖／達志影像／美聯社）

▲前統一教會顧問辯護律師福本修也表示，將提起上訴。（圖／達志影像／美聯社）

日本政府文部科學省、文化廳向170餘名被害者進行調查，確認1980年代以來約1500人受害、金額累計約204億日圓，且部分資金曾透過海外轉帳送回南韓。教會在2021年度獻金收入高達499億日圓，但自2022年安倍遇刺事件後急遽下降，2024年度僅127億日圓，海外送金也大幅減少。

針對裁定，舊統一教會表示不服，稱判決「結論已定、不符證據裁判主義」，強調將向最高法院提出特別抗告，以保護信教自由。舊統一教會顧問律師福本修更感嘆，「在法治國家中，這種判決令人難以置信！」

