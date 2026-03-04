記者王威智／採訪報導

一名台灣旅客在台灣時間昨（3日）晚間在社群平台分享，在菲律賓馬尼拉轉機期間搭車時疑似遭遇司機勒索。原本談好的5公里車資500披索，最後卻被要求支付9600披索才肯放人離開，甚至一度被反鎖車門，過程相當驚險。

▲台灣旅客馬尼拉搭車遇勒索，5公里車資500飆到9600還遭反鎖 。（圖／民眾授權提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人Eason表示，當時一行4人抵達馬尼拉轉機，因為尖峰時段使用叫車平台Grab遲遲叫不到車，現場有司機主動攬客，開價5公里500披索。為了節省時間，他們多次確認價格後才同意上車。

不料車輛出發不久，司機又讓另一名男子上車，並再次詢問目的地與價格後便直接開走。Eason表示，當時一行人開始覺得不太對勁，也疑惑為何一開始不讓乘客坐副駕駛座，沒多久車子便開往人煙較少的地方。

▲對方隨後開始要求支付9600披索才肯放人離開 。（圖／民眾授權提供）

對方隨後開始要求支付9600披索才肯放人離開，並稱先前談好的500披索只是「一個人的起步價」，還需另外加上每位乘客的油錢與隨身背包的費用。

Eason指出，當時身上現金只有500披索，拿出來後卻被對方直接抽走塞進褲管，要求歸還時對方則裝作聽不懂英文，甚至透過電話找人對他們咆哮威脅，聲稱若不付錢就要把他們帶去公司處理，期間還反鎖車門，並試圖搶走手機。

當時情況相當緊張，一行人也注意到路邊偶有行人經過，他們曾拍打車窗與車門求助，但路人多半只是回頭看了一眼便離開，沒有人敢上前協助。

▲當地工作的朋友協助處理，並告知對方若不放人將報警處理。最終同意收取約1000元新台幣後放人離開 。（圖／民眾授權提供）

最後Eason緊急聯繫在當地工作的朋友協助處理，並告知對方若不放人將報警處理。由於車內過程已被拍攝並傳送給朋友保存，對方疑似擔心事情擴大，最終同意收取約1000元新台幣後放人離開。

Eason表示，所幸最後一行人平安離開，但這段經歷仍讓原本的旅程蒙上陰影，也提醒準備前往當地旅遊的民眾提高警覺。