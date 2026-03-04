　
台灣旅客馬尼拉搭車遇勒索　5公里車資500飆到9600還遭反鎖

記者王威智／採訪報導

一名台灣旅客在台灣時間昨（3日）晚間在社群平台分享，在菲律賓馬尼拉轉機期間搭車時疑似遭遇司機勒索。原本談好的5公里車資500披索，最後卻被要求支付9600披索才肯放人離開，甚至一度被反鎖車門，過程相當驚險。

▲▼ 。（圖／民眾授權提供）

▲台灣旅客馬尼拉搭車遇勒索，5公里車資500飆到9600還遭反鎖 。（圖／民眾授權提供）

當事人Eason表示，當時一行4人抵達馬尼拉轉機，因為尖峰時段使用叫車平台Grab遲遲叫不到車，現場有司機主動攬客，開價5公里500披索。為了節省時間，他們多次確認價格後才同意上車。

不料車輛出發不久，司機又讓另一名男子上車，並再次詢問目的地與價格後便直接開走。Eason表示，當時一行人開始覺得不太對勁，也疑惑為何一開始不讓乘客坐副駕駛座，沒多久車子便開往人煙較少的地方。

▲▼ 。（圖／民眾授權提供）

▲對方隨後開始要求支付9600披索才肯放人離開 。（圖／民眾授權提供）

對方隨後開始要求支付9600披索才肯放人離開，並稱先前談好的500披索只是「一個人的起步價」，還需另外加上每位乘客的油錢與隨身背包的費用。

Eason指出，當時身上現金只有500披索，拿出來後卻被對方直接抽走塞進褲管，要求歸還時對方則裝作聽不懂英文，甚至透過電話找人對他們咆哮威脅，聲稱若不付錢就要把他們帶去公司處理，期間還反鎖車門，並試圖搶走手機。

當時情況相當緊張，一行人也注意到路邊偶有行人經過，他們曾拍打車窗與車門求助，但路人多半只是回頭看了一眼便離開，沒有人敢上前協助。

▲▼ 。（圖／民眾授權提供）

▲當地工作的朋友協助處理，並告知對方若不放人將報警處理。最終同意收取約1000元新台幣後放人離開 。（圖／民眾授權提供）

最後Eason緊急聯繫在當地工作的朋友協助處理，並告知對方若不放人將報警處理。由於車內過程已被拍攝並傳送給朋友保存，對方疑似擔心事情擴大，最終同意收取約1000元新台幣後放人離開。

Eason表示，所幸最後一行人平安離開，但這段經歷仍讓原本的旅程蒙上陰影，也提醒準備前往當地旅遊的民眾提高警覺。

03/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

一下機就聽到爆炸聲　台灣客滯留杜拜讚1事

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東情勢急遽升溫，多國緊急關閉領空，全球航空樞紐杜拜、阿布達比機場一度陷入停擺。一名滯留杜拜的台灣人表示，第一天到杜拜就遭受到波及，最近幾天觀察發現，杜拜城市未出現大規模衝突，整體局勢相對平穩，稱讚杜拜是安全系數蠻高的旅遊城市，「防空系統很優異」。

拍照PO網「新春第一飛」下場超慘　達人示警！

拍照PO網「新春第一飛」下場超慘　達人示警！

屏東警228交管措施一次看

屏東警228交管措施一次看

陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

2025年台灣赴菲律賓旅客成長6.32%

台灣旅客菲律賓旅遊馬尼拉旅遊馬尼拉搭車菲律賓計程車詐騙菲律賓勒索馬尼拉安全菲律賓治安旅遊安全海外旅遊安全Grab叫車菲律賓轉機台灣人旅遊經驗旅遊驚魂東南亞旅遊

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

