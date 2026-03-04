來台需「約晤」上海團赴台降級　國台辦指向民進黨：設置無理條件

▲ 大陸國台辦發言人張晗 。（圖／翻攝 人民網）

記者任以芳／綜合報導

今年台北燈節上海市率團參加降低層級，陸委會指出未收到上海台辦正副主任申請，表示大陸官員來台需「約晤」才許可來台。對此，大陸國台辦發言人張晗今（4）日做出回應，痛批民進黨干擾兩岸正常交流，一再自加「戲碼」、設置無理條件，其行為違背台灣主流民意，必遭民眾反對。

大陸國台辦今4日舉行例行記者會，記者提問，「今年台北燈節，上海市按照往例率團參加，不過降低層級。陸委會對此稱，這次沒有收到上海台辦主任與副主任的申請，並表示不接受涉台系統『一把手』來台許可，除非其願意接受約晤。對此有何評論？」

張晗表示，我們一貫支持包括兩岸城市交流在內各領域交流合作，希望通過多走動、多交流，不斷增進兩岸同胞相互瞭解、促進心靈契合。

張晗指出，「民進黨當局出於謀『獨』政治私利，一再自加『戲碼』、設置無理條件阻撓大陸人員赴台、干擾破壞兩岸正常交流，其所作所為違背島內主流民意，遭到民眾反對。」

▲ 陸委會發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

陸委會三度拒絕上海市官員訪台參加台北燈節的申請案，陸委會副主委、發言人梁文傑2月13日解釋，台北市政府把兩個分別不批准的團併成一個新的團，兩個團本就不准，不會因為併成一團就准了，「敲鑼打鼓說『我申請了』，政府就一定要准嗎？」

梁文傑也補充，他之前就提過，對於大陸官員要來台灣，我方基本上都會要求約晤，溝通一些關於國人在大陸人身安全的通報等問題，若對方不願意，原則上就不會允許來台。