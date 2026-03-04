　
國際 國際焦點

中東戰火誰贏？彈藥庫深度是關鍵　伊朗消耗戰對抗

▲▼ 以色列防空系統啟動，攔截伊朗飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為以色列防空系統啟動，攔截伊朗飛彈。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火持續延燒，衛報引述分析指出，如今這場衝突的最終結局以及將會持續多久，恐將取決於誰先耗盡飛彈或是防空攔截彈，也就是一場看誰先用光彈藥庫存的消耗戰。有專家認為，伊朗正刻意控制戰事節奏，透過消耗戰拖垮對手。

專家：關鍵在於誰的彈藥庫更深

美國和以色列正尋求盡可能摧毀伊朗的飛彈庫存與基礎設施，攻擊目標包括發射裝置、彈藥庫及相關人員，而伊朗空軍設備陳舊，無法與美、以抗衡，轉而依賴龐大的飛彈與無人機庫。

自2月28日以來，伊朗及其代理人展開報復性反擊，鎖定橫跨約1900公里的十多個國家目標，發動超過1000次襲擊，使這場衝突成為二戰以來中東地區波及範圍最廣的衝突。

華盛頓新美國安全中心國防計畫主任佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）形容，當前戰況已演變成「齊射競賽」（salvo competition），即雙方同時發射大量精密導引武器進行攻防，如今關鍵在於「誰擁有更深的武器庫存」，而最大的未知數就是伊朗武器庫存的實際規模。

伊朗正刻意控制節奏

在過去36小時內，伊朗的攻擊頻率有所下降。分析認為，伊朗可能正試圖保存飛彈庫存，或早已無力發射更多飛彈。德黑蘭的戰略或許是試圖通過打擊敵方民眾士氣、提高衝突財務代價，來消耗其對手的戰爭意志。

以色列飛彈防禦顧問聯盟研究員殷巴爾（Tal Inbar）坦言，「100%的防禦根本不存在，這是一場消耗戰」，在過往的衝突與戰爭之中，戰事持續時間往往取決於防空飛彈數量，「攔截彈永遠不可能足夠」。

史汀生研究中心分析師格里科（Kelly Grieco）表示，波斯灣國家的武器庫存難以掌握，但消耗量極大，接下來很快就要面臨困難抉擇，也就是要決定優先保護哪些關鍵目標，而伊朗也深知這一點，因此刻意控制齊射規模，「目的是讓戰事持續進行，這是『千刀萬剮』戰術，也是弱勢方的最佳策略」。

報導稱，武器的高昂成本及其有限的供應量也是需要考量的重要因素。格里科估計，攔截無人機的成本是製造無人機的5倍，且美製高端武器補給緩慢，還需兼顧烏克蘭與台灣的需求。

佩蒂約翰指出，一旦防空武器庫存耗盡，可能迫使美以停止攻勢，透過談判達成某種解決方案。

中東伊朗飛彈消耗戰以色列

