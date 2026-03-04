SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

▲SUBWAY推出期間限定新品「墨西哥手撕豬潛艇堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

SUBWAY新品「墨西哥手撕豬潛艇堡」，今天起至5月12日開賣，再享限時加料「酪梨泥」半價優惠。必勝客宣布，每20秒賣出1份的「手工義式薄比薩」回歸，加量50%，有3種口味可選擇。

SUBWAY「墨西哥手撕豬潛艇堡」以墨西哥香料慢燉手撕豬為基底，結合紅椒粉、小茴香有微辣口感，可自由搭配蔬菜、醃漬物與醬料。業者推薦搭配「白麵包」與「甜蔥醬」，上市期間加酪梨泥只要半價（1球23元），每個潛艇堡限加購1球，離島價格另計。

墨西哥手撕豬潛艇堡台灣本島6吋145元、12吋261元；金門與澎湖地區6吋150元、12吋270元。

▲SUBWAY推「全壘堡應援套餐」為中華隊加油。

搶搭2026世界棒球經典賽（WBC）熱潮，SUBWAY於17日前推出「全壘堡應援套餐」，有墨西哥手撕豬套餐、辣豆瓣嫩牛套餐共2款，皆內含6吋潛艇堡、餅乾、小杯飲料，並加送應援充氣加油棒1組（2款隨機贈送），售價203元起。

Uber Eats、foodpanda同步推出「全壘堡應援雙人套餐」，內含辣豆瓣嫩牛6吋、墨西哥手撕豬6吋、2杯大杯飲料、2組應援充氣加油棒（款式隨機），台灣本島優惠價389元、金門及澎湖409元。

▲必勝客「手工義式薄比薩」升級回歸。

另外，必勝客去年推出的個人「手工義式薄比薩」即日起升級回歸，延續27公分橢圓造型餅皮結合加量50%內餡，其中「五重起司蒜香雞」，以炭烤雞腿肉搭配濃郁蒜香起司白醬，再結合莫札瑞拉、康門貝爾、帕達諾、帕瑪森與切達等經典起司，單點149元。

「韓風醬烤雪花牛」選用韓式雪花牛肉搭配韭菜、香濃莫札瑞拉起司，再淋上韓式洋釀醬，單點售價149元；「松露海鮮起司」則鋪上滿滿帆立貝、魷魚圈，結合濃郁松露牛肝菌菇醬，單點159元。

即日起至3月31日可享「個人比薩買2送1」優惠，購買2款個人比薩，口味有手工義式薄比薩、千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、鐵板雙牛、超級總匯、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、彩蔬鮮菇任選，即送1款個人比薩，口味有彩蔬鮮菇、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷任選。