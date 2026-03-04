4月試營運！漢神洲際二次徵才釋400職缺　屋馬、LOPIA都在找人

▲台中新地標漢神洲際購物廣場預計下個月試營運。（圖／翻攝漢神洲際購物廣場）



記者游瓊華／台中報導

台中新地標漢神洲際購物廣場預計於下個月試營運，台中市勞工局宣布將在3月6日上午9點30分至中午12點30分，在北屯區公所6樓禮堂舉辦聯合徵才活動。這次活動特別針對漢神洲際進駐廠商啟動「二次招募」，現場集結屋馬、日商樂比亞（LOPIA）、乾杯、漢來美食等14家知名企業，釋出超過400個職缺。

勞工局長林淑媛表示，繼2月7日首場漢神洲際聯合徵才獲得熱烈迴響後，就業服務處主動追蹤廠商用人狀況，發現仍有多家精品及餐飲品牌仍有人力需求，因此舉辦二次招募活動。

▲中市府針對漢神舉辦二次徵才活動。（圖／台中市政府提供）



這次徵才活動包括日系超市「樂比亞（LOPIA）」因應台中據點擴展，一口氣釋出140個職缺，涵蓋各部門人力；在地知名餐飲「屋馬集團」也因應北屯展店需求，提供34個名額，整體職缺平均薪資達3萬5000元以上，最高薪資則為3萬7000元。

台中市就業服務處提醒，活動現場將提供一站式就業服務，歡迎有志進入漢神洲際商圈工作的市民朋友，把握3月6日的面試機會，帶著履歷踴躍參加。詳情可至台中市就業服務處官網查詢。