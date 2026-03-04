看上中東逃命潮！韓掮客喊價「包機每人70萬元」　保證飛抵土耳其

▲阿拉伯聯合大公國杜拜機場有限度恢復營運。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國與以色列向伊朗發動空襲，伊朗展開報復行動，中東地區緊張情勢急遽升溫，航班大幅停擺，大量韓籍人士被迫滯留當地。當地甚至出現聲稱負責「逃生專機」業務的韓籍掮客，向滯留者收取高額費用以協助從中東撤離，但同時也伴隨詐騙與釣魚風險，令旅居民眾備感焦慮。

根據韓媒《News1》獨家報導，長期旅居阿拉伯聯合大公國（UAE）杜拜的韓籍民眾A表示，他3日在個人部落格指出，在韓人開放聊天群組中，出現「包機招募10人，費用22萬美元」（約新台幣698萬元）的訊息，提供從杜拜阿勒馬克圖姆國際機場直飛土耳其伊斯坦堡的專機服務。

換算下來，每人約2.2萬美元（近新台幣70萬元），吸引許多短期滯留者詢問。

A進一步透露，當地也有外籍掮客提供從杜拜飛往印度孟買的專機服務，顯示「脫逃掮客」活動相當活躍。不過，他也提醒，一些疑似來自韓國的掮客在杜拜或阿布達比招募人員透過陸路前往阿曼，情況複雜，部分訊息可能是利用混亂時期騙取旅客金錢的釣魚或詐騙鏈結。

除了專機服務，部分開放聊天群組如「杜拜逃生群」、「UAE逃生群」亦提供陸路移動協助。例如從杜拜經陸路至阿曼邊境附近的馬斯喀特國際機場，每人需支付約33萬韓元（約新台幣7108元），吸引不少短期旅客與出差人士詢問。

自從2月28日美國與以色列對伊朗展開空襲後，杜拜機場全面暫停營運，目前僅有限航班恢復，至於直飛南韓的航班尚未復航。大韓航空（Korean Air）預計3月9日恢復首班從仁川直飛杜拜的航班。

南韓外交部統計，目前中東13國共有約2萬名韓籍人士，其中約1萬7000人為當地居民，短期停留者約4000人。短期旅客多為觀光客，以阿聯酋最多約2000人，沙烏地阿拉伯約1000人。