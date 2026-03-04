鄭麗文投書稱台灣不必選邊站　學者轟扯爆了：根本中共在台代言人

▲國民黨主席鄭麗文向國際投書「台灣不必選邊站」，遭海外教授痛批扯爆了。（資料照／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文3日以《Taiwan Doesn’t Have to Choose 台灣不必選邊站》為題，於國際權威戰略期刊《Foreign Affairs》發表專文。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3大質疑，痛批扯爆了！自己要讓學生讀這篇文章，這樣美國人就知道，國民黨根本就是中共在台灣的代言人。

葉耀元透過粉專表示，報導擷取「國民黨主席鄭麗文以《Taiwan Doesn't Have to Choose 台灣不必選邊站》為題，在國際權威戰略期刊《Foreign Affairs》發表專文，闡述台灣在中美戰略競逐下的角色定位，她強調，面對北京與華府在印太地區的競逐，台灣不應被迫陷入『選邊站』的二元對立框架，台灣真正的力量在於保有戰略能動性與自主空間」。

葉耀元直言，扯爆了！因為，第一，台灣的位置就是美國對中的第一島鏈，不選邊站難道是台灣可以「游去」其他海域規避共同防禦中國的責任嗎？美國用科技與晶片法案對抗中國的時候，台灣的生產鏈完全不能做中國的生意，這就叫做被迫選邊站啦！

葉耀元認為，第二，中共對台灣的侵略企圖，舉目皆知，不選邊站難道是鄭麗文有什麼除了賣掉台灣之外可以跟中共的惡意共存的方法嗎？國民黨現在還在談九二共識，拜託，習近平說九二共識是一國兩制，所以國民黨支持一國兩制囉？

葉耀元強調，第三，台灣本來就有自己的自主性，而這個自主性的源頭就是強力的國防。國民黨跟民眾黨在立法院持續杯葛國防預算條例，甚至是隨著中共在那邊對潛艦與軍購閒言閒語，企圖引導民眾反對國防。這種行為都是在破壞台灣和平的現狀，讓台灣陷入危險的深淵。

葉耀元質疑，鄭麗文可以解釋一下在台灣杯葛國防之後而導致無法嚇阻中國，惹毛美國的情境之下，要怎麼維持「戰略能動性與自主空間」？

最後，葉耀元更說，自己要來讓學生讀這篇文章，這樣美國人就知道，國民黨根本就是中共在台灣的代言人。