　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

▲▼7-ELEVEN櫻花季優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN櫻花季優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 年度音樂活動「2026高雄櫻花季」將於3月13日至3月15日登場，今年打造高達8公尺的「櫻王」櫻花樹，搭配粉色櫻花裝置與拍照場景。此外全台7200間門市同步響應，即日起至3月底推出「櫻花主題專案架」，集結超過60款粉色商品。

▲▼7-ELEVEN櫻花季優惠。（圖／業者提供）

▲同步新推多款春季商品。（圖／業者提供）

「2026高雄櫻花季」將於3月13日至3月15日，連續3天在高雄夢時代登場，活動集結6組韓國藝人、1組日本歌手、多組台灣卡司，超過30組藝人演出。現場也設置「櫻花食堂」餐飲區與品牌館，CITY PRIMA、CITY TEA、思樂冰、雪淋霜等品牌進駐，並首度攜手潮流品牌KANGOL推出限量聯名周邊。

除了活動現場，全台超過7,200間7-ELEVEN門市也同步響應櫻花季，自3月4日至3月31日設置「櫻花主題專案架」，集結超過60款粉色商品，涵蓋零食、飲料、甜點與限定包裝商品。

▲▼7-ELEVEN櫻花季優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 櫻花季推出限定杯，還有櫻花特調組合。（圖／業者提供）

門市更推出「櫻花特調」組合，將雪碧或可樂迷你罐搭配尊美醇威士忌小酒，合購價69元即可DIY調酒；另外還有樂事鮮切脆薯海苔口味薯條、樂事避風塘炒蟹口味洋芋片、雷神草莓巧克力餅乾等商品，主打春日野餐與好友聚會零食。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

餐飲部分也推出多款春季新品，包括日式點心「竹葉堂紅豆三色串糰子」，以及全新「生鮭夾心壽司」、「蝦仁鹽味炒飯飯糰」與「優格繽紛蔬果棒」等輕食商品。

▲▼7-ELEVEN櫻花季優惠。（圖／業者提供）

▲多款新品鮮食。（圖／業者提供）

甜點則有草莓歐蕾法式千層回歸，並推出草莓小泡芙新品；冰品方面包含美祿濃厚冰淇淋筒、日本黑雷神巧克力雪糕、Kitkat粉紅莓果脆片冰棒、櫻花玫瑰風味思樂冰等。

▲▼7-ELEVEN櫻花季優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN櫻花季多款商品，還有粉紅冰棒、櫻花特調。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN櫻花季優惠。（圖／業者提供）

飲品部分，搭配CITY TEA新推出的黃金蕎麥茶系列，包括黃金蕎麥茶、黃金蕎麥奶茶與黑糖粿粉蕎麥茶，主打穀物香氣與清爽口感，活動期間指定甜點搭配蕎麥茶系列飲品可享99元優惠。

此外，7-ELEVEN i預購也同步推出「櫻該要買吧！」活動，即日起至3月31日集結美妝、香氛、家電與餐廚等百項粉色商品，搭配「女神美力節」檔期，最高可享37% OPENPOINT點數回饋，從吃喝到生活用品，都能感受櫻花季粉紅氛圍。

★全家「抹茶季」

全家便利商店即日起「抹茶季」開跑，今年一口氣推出超過10款抹茶鮮食與飲品，橫跨霜淇淋、甜點、烘焙與茶飲，其中最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，風味更濃郁。

▲▼全家抹茶季開跑，最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，共超過10款抹茶鮮食與飲品。（圖／業者提供）

▲全家「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，風味更濃郁。（圖／業者提供）

全家表示，今年抹茶季主打「大人系苦甜」與「多層次口感」，其中「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」在2024年銷量突破300萬支，今年升級回歸，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶，提高茶粉比例，風味更濃、苦韻更明顯，尾韻回甘，搭配焦糖蘇打風味霜淇淋，增添清爽層次。3月5日至7日透過APP「隨買跨店取」，可享「霜淇淋5支188元」限時優惠。

▲▼全家抹茶季開跑，最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，共超過10款抹茶鮮食與飲品。（圖／業者提供）

▲同步有多款抹茶烘焙。（圖／業者提供）

飲品與冰沙同步升級，「抹茶白玉酷繽沙」同樣選用伊藤園鹿兒島抹茶，加入Q彈白玉麻糬，口感與飽足感兼具，可依喜好加咖啡或牛奶調整風味，即日起至3月17日新品價59元。Let’s Tea「厚濃靜岡抹茶拿鐵」也推出「第二杯10元」限定優惠。

甜點、烘焙方面，minimore推出「抹茶生甜甜圈」，主打鬆軟回彈口感；SOHOT炎選則以現烤「伊藤園抹茶甜甜圈」呈現外酥內軟的即食體驗，大福感十足的「濃韻抹茶Q堤」也同步上市。

另有抹茶千層蛋糕、生巧起司塔、蒙布朗布丁，以及與好丘合作的「蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果」等新品，營造完整日式抹茶氛圍。

▲▼全家抹茶季開跑，最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，共超過10款抹茶鮮食與飲品。（圖／業者提供）

▲全家即日起至3月17日，「抹茶季」指定甜點、蛋糕、麵包「任選第二件6折」。（圖／業者提供）

全家即日起至3月17日，「抹茶季」指定甜點、蛋糕、麵包可享「任選第二件6折」。SOHOT炎選系列「任兩件再享88折」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮三腳督！張峻、魏嘉賢都參戰　藍營確定提名游淑貞
快訊／李灝宇最新狀況曝　已安排MRI檢查
快訊／國賓大飯店改建工程意外！4F墜落無呼吸心跳
獨／白天炸到黑夜！台人困卡達「外交部回應」心寒了　組自救會逃
快訊／王定宇「E級名媛」風波　賴清德撂重話
秘書一家3口人間蒸發！離職申請書曝光　父親已報案
297刀殺房東！死者兒女淚控「砍成肉泥」...兇嫌竟閉目揉腳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

訓練家開搶！寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

酷澎火箭速配隔日到貨　集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」從熟食加料到質感特調

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸　同步推生甜甜圈、千層蛋糕

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

訓練家開搶！寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

酷澎火箭速配隔日到貨　集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」從熟食加料到質感特調

散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　船隊汰舊換新力道

國台辦要查劉世芳外甥在中國投資　賴清德：中國對台灣人民無管轄權

重現聯合國HeForShe運動！　范雲號召各界男性領袖共同推動平權

被爆換武僧心臟、喝小孩血！　李連杰笑噴：怎麼不說我換「華為心、小米腎」？

國道變換車道未打方向燈遭罰　駕駛稱「惡意舉發」提告吞敗

陸AI大模型突破1500個居全球第一　用戶逾6億人...普及率42.8％

醫警告「睡眠呼吸中止症」恐引心梗、中風　6大高危險群當心

開電玩店能賺錢？店家曝實際狀況　電玩控秒嘆：興趣歸興趣

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚將現身應援並送限量簽名球

花蓮三腳督！張峻、魏嘉賢都參戰　游淑貞：國民黨要保住藍天

【全家都憋不住啦】兒子被罰站「突炸2聲響屁」爸媽一旁憋笑

消費熱門新聞

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級　同步推10款甜點麵包

頂呱呱買一送一！速食店會員日優惠　肯德基炸雞桶56折

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

寶可夢SuperCard悠遊卡　皮卡丘、伊布首波亮相

7-11取貨抽購物金「最多71元」

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸　門市組隊「唱歌」免費吃

肯德基推「楓糖鬆餅咔啦肉霸堡」　內湖門市變身WBC觀賽店

酷澎集結台灣與國際品牌滿足毛孩精緻化需求

全台最強「常溫有餡」伴手禮揭曉！

超商隱藏版搭配掀話題！萊爾富公開「10大創意組合」

快訊／萊爾富福袋「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　幸運門市曝

「必勝宮帽」3/5東京巨蛋外免費送！順澤宮過爐加持挺中華隊

更多熱門

相關新聞

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級　同步推10款甜點麵包

全家「伊藤園抹茶霜淇淋」升級　同步推10款甜點麵包

抹茶控把握機會，全家便利商店「抹茶季」今（4）日起開跑，今年規模再升級，一口氣推出超過10款抹茶鮮食與飲品，橫跨霜淇淋、甜點、烘焙與茶飲，其中最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，風味更濃郁。

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

全家點數3/31到期倒數！別再放過期　從早餐到禮盒通通都能換

7-11取貨抽購物金「最多71元」

7-11取貨抽購物金「最多71元」

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

全家推出WBC限量周邊！咖啡整壺買1送1、應援美食優惠

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

天鵝宴飄香古坑　雲林產業實力變身觀光亮點

關鍵字：

櫻花季抹茶季7-ELEVEN全家

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面