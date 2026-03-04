超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

▲7-ELEVEN櫻花季優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 年度音樂活動「2026高雄櫻花季」將於3月13日至3月15日登場，今年打造高達8公尺的「櫻王」櫻花樹，搭配粉色櫻花裝置與拍照場景。此外全台7200間門市同步響應，即日起至3月底推出「櫻花主題專案架」，集結超過60款粉色商品。

▲同步新推多款春季商品。（圖／業者提供）

「2026高雄櫻花季」將於3月13日至3月15日，連續3天在高雄夢時代登場，活動集結6組韓國藝人、1組日本歌手、多組台灣卡司，超過30組藝人演出。現場也設置「櫻花食堂」餐飲區與品牌館，CITY PRIMA、CITY TEA、思樂冰、雪淋霜等品牌進駐，並首度攜手潮流品牌KANGOL推出限量聯名周邊。

除了活動現場，全台超過7,200間7-ELEVEN門市也同步響應櫻花季，自3月4日至3月31日設置「櫻花主題專案架」，集結超過60款粉色商品，涵蓋零食、飲料、甜點與限定包裝商品。

▲7-ELEVEN 櫻花季推出限定杯，還有櫻花特調組合。（圖／業者提供）

門市更推出「櫻花特調」組合，將雪碧或可樂迷你罐搭配尊美醇威士忌小酒，合購價69元即可DIY調酒；另外還有樂事鮮切脆薯海苔口味薯條、樂事避風塘炒蟹口味洋芋片、雷神草莓巧克力餅乾等商品，主打春日野餐與好友聚會零食。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

餐飲部分也推出多款春季新品，包括日式點心「竹葉堂紅豆三色串糰子」，以及全新「生鮭夾心壽司」、「蝦仁鹽味炒飯飯糰」與「優格繽紛蔬果棒」等輕食商品。

▲多款新品鮮食。（圖／業者提供）

甜點則有草莓歐蕾法式千層回歸，並推出草莓小泡芙新品；冰品方面包含美祿濃厚冰淇淋筒、日本黑雷神巧克力雪糕、Kitkat粉紅莓果脆片冰棒、櫻花玫瑰風味思樂冰等。

▲▼7-ELEVEN櫻花季多款商品，還有粉紅冰棒、櫻花特調。（圖／業者提供）

飲品部分，搭配CITY TEA新推出的黃金蕎麥茶系列，包括黃金蕎麥茶、黃金蕎麥奶茶與黑糖粿粉蕎麥茶，主打穀物香氣與清爽口感，活動期間指定甜點搭配蕎麥茶系列飲品可享99元優惠。

此外，7-ELEVEN i預購也同步推出「櫻該要買吧！」活動，即日起至3月31日集結美妝、香氛、家電與餐廚等百項粉色商品，搭配「女神美力節」檔期，最高可享37% OPENPOINT點數回饋，從吃喝到生活用品，都能感受櫻花季粉紅氛圍。

★全家「抹茶季」

全家便利商店即日起「抹茶季」開跑，今年一口氣推出超過10款抹茶鮮食與飲品，橫跨霜淇淋、甜點、烘焙與茶飲，其中最受矚目為「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，風味更濃郁。

▲全家「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」升級回歸，風味更濃郁。（圖／業者提供）

全家表示，今年抹茶季主打「大人系苦甜」與「多層次口感」，其中「Fami!ce伊藤園抹茶霜淇淋」在2024年銷量突破300萬支，今年升級回歸，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶，提高茶粉比例，風味更濃、苦韻更明顯，尾韻回甘，搭配焦糖蘇打風味霜淇淋，增添清爽層次。3月5日至7日透過APP「隨買跨店取」，可享「霜淇淋5支188元」限時優惠。

▲同步有多款抹茶烘焙。（圖／業者提供）



飲品與冰沙同步升級，「抹茶白玉酷繽沙」同樣選用伊藤園鹿兒島抹茶，加入Q彈白玉麻糬，口感與飽足感兼具，可依喜好加咖啡或牛奶調整風味，即日起至3月17日新品價59元。Let’s Tea「厚濃靜岡抹茶拿鐵」也推出「第二杯10元」限定優惠。

甜點、烘焙方面，minimore推出「抹茶生甜甜圈」，主打鬆軟回彈口感；SOHOT炎選則以現烤「伊藤園抹茶甜甜圈」呈現外酥內軟的即食體驗，大福感十足的「濃韻抹茶Q堤」也同步上市。

另有抹茶千層蛋糕、生巧起司塔、蒙布朗布丁，以及與好丘合作的「蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果」等新品，營造完整日式抹茶氛圍。

▲全家即日起至3月17日，「抹茶季」指定甜點、蛋糕、麵包「任選第二件6折」。（圖／業者提供）

全家即日起至3月17日，「抹茶季」指定甜點、蛋糕、麵包可享「任選第二件6折」。SOHOT炎選系列「任兩件再享88折」。