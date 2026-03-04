2026兩會／陸人大明開幕　會期共8天、12日閉幕

▲大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國兩會啟動，十四屆全國人大四次會議明（5）日開幕。本次會議為期8天，3月12日閉幕，議程共11項。值得注意的是，今年人大代表共2878名，較最初減少近百名。

大陸全國人大今日中午舉行會前記者會，大會發言人婁勤儉介紹，十四屆全國人大實有2878名代表，目前已有2773名代表向大會報到。本屆全國人大起初（2023年3月第一次會議召開時）共有2977名代表，本次會議人數較最初減少了99人。

本屆人大會議將於3月5日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天，共安排3次全體會議；大會議程共有11項。相比之下，去年的人大會議會期為7天，共7項議程。

▼大陸全國人大今日中午舉行會前記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

本屆會議議程包括：第一，審議政府工作報告；第二，審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案；第三，審查2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計劃草案；第四，審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案；第五，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國生態環境法典（草案）》的議案。

第六，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》的議案；第七，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》的議案；第八，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第九，審議最高人民法院工作報告；第十，審議最高人民檢察院工作報告；第十一，審議關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告。

會議期間將舉行3場記者會，分別為經濟、民生、外交主題。安排3場「代表通道」和3場「部長通道」採訪活動，分別在開幕會、第二次全體會議和閉幕會的前後舉行。

大陸近期要求公務機關過「緊日子」。婁勤儉強調，大會將嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持厲行節約、正風肅紀，確保風清氣正。

▼北京人民大會堂前維安升級。（圖／記者陳冠宇攝）