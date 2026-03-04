　
    • 　

最狂轉職經歷！蔡英文留言「教授→總統」　30萬人朝聖：同花順

蔡英文近期在Threads上頻繁與網友互動。（圖／Threads／tsai_ingwen）

▲蔡英文留言並貼出過去任教時以及擔任總統期間的照片。（圖／Threads／tsai_ingwen）

圖文／CTWANT

前總統蔡英文卸任後，經常透過社群平台Threads與網友互動，其幽默回應時常引發討論。近日有網友在平台發文詢問大家做過最大的職業轉換是什麼，沒想到蔡英文也親自留言，表示自己是「教授→台灣總統」，貼文曝光後迅速吸引大量網友關注，此留言更累積超過30萬人按讚。

一名網友在Threads發文提問「好奇大家做過最大的職業轉換是什麼」？並分享自身經歷指出，自己曾從護理師轉職成房仲，職業類型跨度相當大。貼文吸引不少網友分享個人經驗，討論氣氛熱烈。

不少網友在留言區列出自身職涯轉變，例如有人表示自己曾歷經「櫃哥→劇組人員→麵包店店員→法警→律師」，也有人分享「工程師→豪宅生活秘書→平面拍攝接案」，還有人提到「世界冠軍→外送員→加油站員工」。此外，藝人賴銘偉留言指出自己是「歌手變廟公」，藝人黃少谷則分享「樂團主唱→計程車司機→房仲」的職涯轉換。

在眾多留言之中，最受關注的則是蔡英文的回應。她在貼文下方留言寫道「教授→台灣總統」，並附上一張自己過去任教時的照片，以及擔任總統期間的照片。她也幽默詢問其他網友「有人跟我一樣嗎？」

該則留言曝光後迅速在平台上引發熱議，按讚數突破30萬人。許多網友也紛紛留言回應，「你很閒的話，要不要再出來選總統」、「沒人第一把就丟同花順的」、「妳現在是一次討回過去八年當總統沒空滑手機嗎」、「到底有誰有辦法跟你一樣」、「我只投你兩次總統票，感覺很沒禮貌，可以讓我多投一次湊三次嗎」、「我的大學教授有說過，小英總統曾是他的大學教授」、「這個很難，是史上第一高票當選，還要民意超高卸任，之後又呼聲超高人氣no.1，前無古人後無來者」，甚至有人開玩笑說，「要不要挑戰台灣歷史上第一個卸任以後又回任的總統」。

