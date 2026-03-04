德州撲克賭場藏身民宅！10賭客來不及跑被逮　長腿荷官吸睛

▲警方破獲藏身民宅內的德州撲克職業賭場。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

德州撲克職業賭場暗藏民宅內，中壢警方專案小組持搜索票當場查獲負責人王男等3人，帶回賭客10人，並查扣籌碼125萬元、賭資及抽頭金逾17萬元及賭具等相關證物。全案警詢後，依賭博罪嫌將負責人38歲王男、荷官27歲黃女及工作人員35歲程男等3人，依賭博罪嫌移送偵辦，另賭客等10人則依違反社會秩序維護法裁處。

▲▼當場查獲負責人王姓男子荷官黃女在內13人，查扣賭客籌碼約125萬元、現金賭資逾17萬元及賭具等證物。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局日前接獲情資，在桃園市中壢區龍岡路一處民宅內暗藏德州撲克職業賭場，邀集賭客賭博財物牟利。警方隨即與督察組及中壢派出所組成專案小組進行蒐證，經多日埋伏蒐證後，聲請搜索票獲准。

專案小組於1日23時40分見時機成熟，持搜索票前往執行查緝行動，當場查獲由現場負責人王姓男子經營之德州撲克職業賭場，並查獲工作人員程男及荷官黃女等3人，以及賭客蕭男等10人，共計13人。現場並查扣賭客籌碼新臺幣約125萬元、抽頭籌碼逾7,000元、賭客現金賭資逾15萬元、抽頭現金約2萬元，以及撲克牌、莊位卡、切牌卡、遊戲球、監視器主機、點鈔機等相關賭具與證物。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方對於各類賭博場所將持續強力查緝，特別是隱身民宅、以德州撲克等形式包裝之職業賭場，往往衍生治安問題，警方將持續加強蒐報與掃蕩，積極淨化轄區治安環境。