台師大女足抽血案教授停聘仍復出開課　陳培瑜提3問：教育部拿出魄力

▲台師大女足抽血案涉案教授陳忠慶。（資料照／記者劉昌松攝）

記者詹詠淇／台北報導

國立台灣師範大學去年7月爆發女足隊抽血事件，涉案教練周台英已由教評會懲處解聘且4年內不得聘任為師，另一名涉案教授、研究主持人陳忠慶則停聘3年，但有媒體揭露，陳忠慶近日疑似仍在台師大授課。對此，民進黨立委陳培瑜今（4日）指出，經向教育部查證，教育部已要求校方暫停安排該師授課，限期補正報部。陳培瑜提出3點質疑，校方停聘程序缺什麼、何時發現有問題、停聘期程如何計算？要求教育部拿出魄力，堅守學術倫理與教師責任。

當初踢爆台師大女足抽血案的民進黨立委陳培瑜今（4日）表示，辦公室迅速詢問教務部，針對該案件目前的處理狀況，並得到3點回覆。首先，教育部已就陳師違反人體研究法予以裁罰，因此其違反學術倫理，殆無疑義。

陳培瑜指出，其次，學校亦經三級教評會決議停聘陳師3年，雖為完備正當法律停聘程序，教育部去年11月已函請台師大於2個月內補正資料，但學校迄今未完成。在此之前，學校仍不應再行就陳師進行排課。最後，教育部已要求學校暫停安排陳師授課，並限期補正報部。

不過，對於教育部的說法，陳培瑜認為，仍有幾個問題需要釐清，並請教育部提供相關資料與回應。第一，台師大在停聘程序上缺了什麼？究竟疑義為何？第二，教育部何時發現審議過程有問題？去年11月函請補正資料，學校尚未完成，那如今教育部與台師大做了一些甚麼？第三，過去已經停課半年，假設未來一樣也是停聘3年，那將來起算期是甚麼時候？

陳培瑜強調，社會大眾對於師大女足抽血案的發生，都難以接受。而她對於違反學術倫理、人體研究道德，應該受到相應懲處的態度，是堅定且明確的。教育部與台師大也不應消極，需要好好拿出魄力，回應社會期待，堅守學術倫理與教師責任，認真處理此事。