生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文組薪水「能PK醫師、台積電工程師」？律師曝4科系有機會

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

文、理組的選擇會影響職涯與薪水，近日有男網友感嘆，文組學生即便有頂尖大學學歷，進入職場仍常面臨缺乏專業技能的困境，月薪甚至僅3至4萬元。對此，林智群律師（klaw）分享，如果要唸文組，收入想贏醫師或台積電工程師，仍有4科系可以考慮，包括「法律、會計、財金、經濟」。

林智群在粉專表示，有學生在問「純看出路（收入）的話，要念文組還是理組？」他指出，一般而言，理組會比較好找工作，收入會比較高，他就有個讀淡江大學資訊系的朋友，畢業後在中華電信工作，一開始的收入贏過台大醫學系的同學，當時總醫師一個月薪水約6萬左右。

不過，如果要唸文組，收入又要贏醫師或台積電工程師，可以考慮4個科系：

一、法律系

林智群表示，雖然國家考試很麻煩，但法律系可以考的考試真的很多，找工作真的不難，「如果是司法官的話，年薪到頂（差不多15年就到頂了）應該有250萬元；如果是律師的話，受雇律師起薪雖然不高（約一個月6萬元*14個月）」。

至於自己開業，收入就是從零到無限大，「比較常見大概就是幾百萬，比較好的上千萬也不無可能，但那個比較吃業務能力。」

二、會計系：

普遍都找得到工作，但CP值不高，一開始都是一個月3-4萬元，可能要爆肝好幾年，「直到升上合夥人（可能需要10幾年？）才有機會年薪500萬元以上。」

三及四、財金及經濟系：

大部分都是做金融商品、金融操作，有些很有天份的，就是自己搞股票，「我聽過身價很高的（超過10億元），都是財金系、經濟系出來的。」

林智群最後說，如果單以找工作、收入高低來看，文組上面幾個系比較有機會跟醫師、台積電工程師比，「其他的出路，真的是看個人造化。」

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

297刀殺房東！死者兒女淚控「砍成肉泥」...兇嫌竟閉目揉腳

頂大文組畢業「仍領3、4萬」　網：總有出路

頂大文組畢業「仍領3、4萬」　網：總有出路

科系選擇可能會影響職涯與薪水，近日一名男網友發文感嘆，文組學生即便擁有頂尖大學學歷，進入職場仍常面臨缺乏專業技能的困境，月薪甚至僅3至4萬元。面對開銷壓力，他十分無奈，更羨慕科技業的優渥待遇，後悔當初沒選讀理工科系。貼文曝光後，引起討論。

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

三年發一次！ 陸87間央企負責人「激勵收入」大公開　

三年發一次！ 陸87間央企負責人「激勵收入」大公開　

「年終1600元」啥等級？一票嘆：贏八成了

「年終1600元」啥等級？一票嘆：贏八成了

港務公司擴大招募「正取141名」　起薪最高5.8萬起

港務公司擴大招募「正取141名」　起薪最高5.8萬起

