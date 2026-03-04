台灣鳳梨首度獲美國檢疫認可　農業部：最快5月底出口

▲台灣鳳梨可望搶攻美國市場。（圖／屏東縣政府提供)

記者許敏溶／台北報導

台灣鳳梨目前主要已銷售日本為主，農業部今（4日）表示，已經獲得美方預告，台灣產鳳梨新鮮果實通過輸入美國檢疫條件，待美方彙整相關意見並正式公告後，預估最快五月底可以輸往美國，這將是台灣鳳梨首次外銷美國。

農業部表示，鳳梨為我國重要外銷旗艦果品，具有果肉纖細、果心可食、果實成熟時香氣濃郁等特點，深受國內外消費者喜愛。目前共計外銷日本、香港、新加坡、韓國、澳大利亞、加拿大及紐西蘭等超過10個以上的國家與地區，114年外銷量值達1萬6892公噸、新台幣7.5億元。

農業部今天也宣布好消息，指美國農業部動植物防疫檢疫署在美國當地時間3月3日，在聯邦公報預告我國產鳳梨鮮果實輸入美國檢疫條件草案，評論期62日，後續待美方彙整相關意見並正式公告後，台灣鳳梨即可外銷美國。

農業部防檢署表示，美國對輸入鮮果實的植物檢疫審查一向嚴謹，都要根據科學證據完成完整風險評估。防檢署在109年向美方提出輸銷鳳梨申請，根據美方要求陸續補充鳳梨有害生物清單、產地氣候條件、栽培管理措施等資料，並配合美方進行多次技術諮商及說明，終於在今年獲得美方認可。

農業部防檢署表示，根據美方主管機關蒐集各界針對台灣鳳梨輸往美國檢疫條件所提評論意見後，即可正式公告，同意我國鳳梨外銷美國，目標是五月底正式外銷美國，也是台灣鳳梨首次外銷美國。