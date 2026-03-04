　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書閨蜜「赴日滅證」遭求刑7年

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

▲太子集團李添秘書劉純妤涉嫌幫忙買名車、名酒洗錢遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

以陳志為首的太子集團從事跨國犯罪，涉嫌從2016年來台設立據點，由董總級高層李添統籌營運，新加坡籍帳房陳秀玲指揮辜淑雯調度資金，從事非法線上賭博，並透過遊艇公司老闆吳逸先與地下匯兌管道洗錢，由李添私人秘書劉純妤、特助李守禮等人拿現金去買奢侈品，秘書林昱妏則涉嫌去日本取得公司重要檔案後銷毀。

已被逮捕遣送中國的陳志為把太子集團詐騙所得洗白，想要發展線上賭博事業，同時藉由非法博弈賺更多錢，因此2016年派新加坡籍的張剛耀在台灣招募王昱堂，廣設人頭公司布局籌畫，後來張剛耀涉侵吞集團9億元與陳志反目，台灣事權交給柬埔寨籍的李添接手，王昱堂成為最重要的台籍操盤手。

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭員工林昱妏。（圖／記者劉昌松攝）

▲劉純妤的接班好友林昱妏除幫忙洗錢外，還到日本協助傳遞訊息，被求刑7年。（資料照／記者劉昌松攝）

北檢起訴指出，王昱堂與同為台籍的人資主管辜淑雯另配合陳志、新加坡籍帳房陳秀玲指示，在台灣購買和平大苑登記成人頭公司資產，另從海外紙上公司，透過OBU帳戶匯錢來台，並以不實交易製造各公司正常營運的假象，藉此大量洗錢入台。

檢調查出，太子集團在台灣、日本、新加坡等地製造金流斷點，以自行開發OJBK錢包，把虛擬貨幣轉入地下匯兌水房變現，由李添、台籍人資主管辜淑雯等人指揮李添特助李守禮等人，到位於台灣的水房基地領錢去購買名車、名酒、雪茄、茶葉、藝術品，或是留存現金作為集團開銷使用。

擔任李添秘書的劉純妤工作幾年後，找來好友林昱妏一起分擔秘書工作，之後劉純妤自行離職，林昱妏獨立負責打點李添的奢華消費，等太子集團涉嫌跨國犯罪的新聞見報後，林昱妏還特地搭機飛往日本，找到集團留在當地的光碟，將重要的集團資訊檔案傳給滯留境外的李添，然後就地將光碟銷毀。

▲▼ 太子集團洗錢案，Cigar Vie負責人陳韋翔。（圖／記者劉昌松攝）

▲Cigar Vie負責人陳韋翔曾因太子案遭約談，檢方調查認為犯罪嫌疑不足而不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官發現，太子集團除了自己洗錢外，還找上吳逸先集團合作，吳除經營遊艇業、還在帛琉愛來森林度假村內開設線上賭博水房，搭配台灣原本就在經營地下匯兌地睿森銀樓，知名雪茄館負責人哥哥陳韋志等人共同協助洗錢達107億餘元。

北檢最終起訴太子集團62名成員，包括人在境外的陳志、李添、陳秀玲、吳逸先分別被求刑13年、20年、18年、13年，已被通緝的張剛耀求刑12年，台籍重要幹部王昱堂與辜淑雯各求刑15年、16年，林昱妏被求刑7年，介紹林昱妏加入集團的劉純妤未被求刑。

全案另有24名協助製作博弈網站的工程師獲緩起訴，代價是繳庫100萬到30萬元；天旭國際掛名負責人楊星發(新加坡籍YEO SIN HUAT ALAN)、陸籍人士郭博君、馬來西亞籍CHOW WIN SOON等3人遭通緝；雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔先前遭到約談後犯罪嫌疑不足，獲不起訴。帛琉度假村負責人曾國恩、匯致公司負責人盧冠安與被美國公告制裁的黃捷、施亭宇、王蕾絢等5人另案偵辦。

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了
快訊／史上第3慘！　台股收盤血洗
台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！
大聯盟官網看好中華隊　預測分組第2出線
「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了
最新戰況！　伊朗17艦船艦沉沒
太子集團OJBK洗錢手法曝！　爆乳秘書閨蜜遭求刑7年

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

嘉義太保工安意外！58歲男高空作業手被夾傷　緊急送醫救治

基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

快訊／高雄仁武工地意外！工人攀爬梯子跌落地面　緊急送醫

「寄卡換iPhone17」她真的寄了！士林警埋伏…取簿手現身秒被逮

德州撲克賭場藏身民宅！10賭客來不及跑被逮　長腿荷官吸睛

江湖人變身雞肉大亨日賣6千隻　地方盛傳「性騷美女里長」就是他

車手判緩刑竟變「攝狼」抓去關　圖書館服勞役潛女廁偷拍女大生

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

玉山「中午再飄雪花」畫面曝　持續1小時

