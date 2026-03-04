太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書閨蜜「赴日滅證」遭求刑7年

▲太子集團李添秘書劉純妤涉嫌幫忙買名車、名酒洗錢遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

以陳志為首的太子集團從事跨國犯罪，涉嫌從2016年來台設立據點，由董總級高層李添統籌營運，新加坡籍帳房陳秀玲指揮辜淑雯調度資金，從事非法線上賭博，並透過遊艇公司老闆吳逸先與地下匯兌管道洗錢，由李添私人秘書劉純妤、特助李守禮等人拿現金去買奢侈品，秘書林昱妏則涉嫌去日本取得公司重要檔案後銷毀。

已被逮捕遣送中國的陳志為把太子集團詐騙所得洗白，想要發展線上賭博事業，同時藉由非法博弈賺更多錢，因此2016年派新加坡籍的張剛耀在台灣招募王昱堂，廣設人頭公司布局籌畫，後來張剛耀涉侵吞集團9億元與陳志反目，台灣事權交給柬埔寨籍的李添接手，王昱堂成為最重要的台籍操盤手。

▲劉純妤的接班好友林昱妏除幫忙洗錢外，還到日本協助傳遞訊息，被求刑7年。（資料照／記者劉昌松攝）

北檢起訴指出，王昱堂與同為台籍的人資主管辜淑雯另配合陳志、新加坡籍帳房陳秀玲指示，在台灣購買和平大苑登記成人頭公司資產，另從海外紙上公司，透過OBU帳戶匯錢來台，並以不實交易製造各公司正常營運的假象，藉此大量洗錢入台。

檢調查出，太子集團在台灣、日本、新加坡等地製造金流斷點，以自行開發OJBK錢包，把虛擬貨幣轉入地下匯兌水房變現，由李添、台籍人資主管辜淑雯等人指揮李添特助李守禮等人，到位於台灣的水房基地領錢去購買名車、名酒、雪茄、茶葉、藝術品，或是留存現金作為集團開銷使用。

擔任李添秘書的劉純妤工作幾年後，找來好友林昱妏一起分擔秘書工作，之後劉純妤自行離職，林昱妏獨立負責打點李添的奢華消費，等太子集團涉嫌跨國犯罪的新聞見報後，林昱妏還特地搭機飛往日本，找到集團留在當地的光碟，將重要的集團資訊檔案傳給滯留境外的李添，然後就地將光碟銷毀。

▲Cigar Vie負責人陳韋翔曾因太子案遭約談，檢方調查認為犯罪嫌疑不足而不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官發現，太子集團除了自己洗錢外，還找上吳逸先集團合作，吳除經營遊艇業、還在帛琉愛來森林度假村內開設線上賭博水房，搭配台灣原本就在經營地下匯兌地睿森銀樓，知名雪茄館負責人哥哥陳韋志等人共同協助洗錢達107億餘元。

北檢最終起訴太子集團62名成員，包括人在境外的陳志、李添、陳秀玲、吳逸先分別被求刑13年、20年、18年、13年，已被通緝的張剛耀求刑12年，台籍重要幹部王昱堂與辜淑雯各求刑15年、16年，林昱妏被求刑7年，介紹林昱妏加入集團的劉純妤未被求刑。

全案另有24名協助製作博弈網站的工程師獲緩起訴，代價是繳庫100萬到30萬元；天旭國際掛名負責人楊星發(新加坡籍YEO SIN HUAT ALAN)、陸籍人士郭博君、馬來西亞籍CHOW WIN SOON等3人遭通緝；雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔先前遭到約談後犯罪嫌疑不足，獲不起訴。帛琉度假村負責人曾國恩、匯致公司負責人盧冠安與被美國公告制裁的黃捷、施亭宇、王蕾絢等5人另案偵辦。