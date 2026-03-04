肉圓漢堡免費吃！彰化應援WBC經典賽　4地直播力挺中華隊

▲彰化縣政府明日起一連4天直播WBC經典賽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

全球矚目的「2026世界棒球經典賽」將於3月5日在東京巨蛋熱血開打，中華隊將連續四天出戰澳洲、日本、捷克及韓國，場場都是關鍵激戰。為了讓彰化球迷能零時差感受比賽熱潮，縣府、和美、二林及埔心等鄉鎮公所，同步直播派對，並設置大型電視牆轉播賽事，分別準備免費的肉圓、漢堡、爆米花及飲料等在地美食，邀請鄉親作伙為台灣隊集氣加油！

彰化縣長王惠美表示，棒球是台灣最具凝聚力的運動賽事，每一次的揮棒與吶喊，都能讓大家的心緊緊相連，縣府團隊多年來積極推動體育建設，這次特別規劃在縣府一樓中庭連續四天同步轉播精彩賽事，並提供家鄉美食應援。她熱情喊話：「球員在場上拚戰，我們在場下就是他們最堅強的後盾！歡迎鄉親相揪來縣府，一邊吃美食、一邊看球賽，用我們彰化人的熱情，隔海為中華隊加油打氣！」





▲和美鎮公所6日起直播WBC經典賽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

除了縣府的直播派對，各鄉鎮公所也端出特色應援內容。其中，和美鎮公所將於3月6日至8日一連三天舉辦「2026世界棒球經典賽戶外轉播活動」，除了利用既有電視牆轉播比賽，每天下午5點30分還會發放美食（漢堡+飲料）、限量加油棒，以及可愛的「棒球存錢筒」紀念品。現場更安排主持人帶動氣氛，並舉辦有獎徵答，送出珍貴的「愛爾達OTT序號」5組，讓球迷可以把賽事帶著走，隨時隨地繼續應援。

▲▼二林鎮公所及埔心鄉公所自6日起直播WBC經典賽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這次中華隊的預賽被球迷視為經典的「國際賽組合」，四天四戰考驗球員體力與士氣，也考驗球迷的熱血指數。完整的轉播時間如下：

• 3月5日（四）11:00 中華 vs 澳洲

• 3月6日（五）18:00 日本 vs 中華

• 3月7日（六）11:00 中華 vs 捷克

• 3月8日（日）11:00 中華 vs 韓國