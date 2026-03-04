阿嬤「給二孫1300元紅包」　人妻崩潰：包回去！過來人曝原因

▲阿嬤包1300元紅包給小孩，讓原PO感到十分介意。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

紅包雙數象徵好事成雙，若收到單數，不免讓人感到忌諱。一名媽媽表示，今年阿嬤包給兩位孫子都1300元，因此求問該怎麼辦？文章曝光後，底下網友熱議，「是心意，數字不是最重點」、「可能新錢黏一起，多一張」、「我孩子第一年才收到800元，今年收到700元」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，兩個寶貝收到阿嬤的過年紅包，結果裡面金額都是1300元，由於比較忌諱紅包單數，因此讓原PO擔心求問「這麼不吉利的數字，我要如何不收她紅包，或是包回給她？」

底下網友熱議，「老人家的心意，何必禁忌這麼多？我公婆每個孫子都五萬，媳婦也都有六位數，都是單數」、「叫先生去問，看是什麼情況」、「不是黏住就是回包」、「覺得紅包都是心意，數字不是最重點」、「一人拿到1萬3或是13萬…可能感覺有不同」、「算好了，我的孩子第一年才收到800元，今年收到700元」、「如果覺得不吉利，就趕快消費掉，吃掉花掉賺到」。

不過也網友尷尬分享真實經歷，新鈔黏在一起的糗事，「直接問看是不是包錯了？有時候是因為新錢黏在一起的關係，因為我也曾經幹過這種事，新鈔黏了兩張，婆婆拿到手變單數（還是我嫁過去的第一年），好在婆婆沒有責怪我，我馬上多補一張，之後我就都數好幾次再發出去」。

小姑包2100元！網解釋：象徵出人頭地

事實上，日前也有一名網友求問，小姑過去沒有包過類似數字，但這兩年都固定給每個孩子2100元，而且金額一致。她一度懷疑是否放錯金額，或藏有其他意思，又擔心直接詢問會失禮。

對此，有網友認為，2100元並非隨意亂包，「多100元代表多一點福氣」、「尾數加一點象徵出人頭地」，有些長輩確實會用特別數字表達期許，不必過度聯想成負面意思。