朱立倫出手藍軍購條例　王鴻薇：AIT有跟前主席們、重要縣市長溝通

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院朝野協商確定國防特別預算相關條例版本最遲要在3月5日以前提出，國民黨前黨主席朱立倫嫡系、桃園市議員凌濤昨喊話，國民黨應提出目標9000億的國防特別條例，才是務實軍購。對此，藍委王鴻薇今（4日）表示，昨天凌濤發文，很多人認為是朱立倫意思，因為她知道這期間確實AIT（美國在台協會）也跟國民黨其他各前主席們或一些重要縣市長，「通通都有去溝通」，每個人接到訊息，可能也有不同想法或疑慮。

王鴻薇上午接受廣播專訪時，主持人王淺秋提到，國防特別預算怎麼編列？凌濤發文國民黨必須編到9000億元，符合美方需求，怎麼看接下來發展？王鴻薇說，這段時間很多媒體說國民黨內部出現分歧，也詢問她支持哪個版本，「我個人支持一個大家協調好，共同推出的版本」，軍購特別預算非常重要，國民黨提出相關版本，代表國民黨願意很負責任面對這件事，但這件事不能成為國民黨自亂陣腳的觸媒。

王鴻薇表示，她覺得每個單位或委員提出的版本，相信都是非常認真的，但之前大家提出不同方向，譬如昨天凌濤發文，很多人認為是朱立倫意思，因為她知道這期間確實AIT也跟國民黨其他各前主席們或一些重要縣市長，「通通都有去溝通」，每個人接到訊息，可能也有不同想法或疑慮，但她要拜託，這件事，大家不要一人一把號，各吹各的調，這樣對國民黨非常傷。

王鴻薇也說，大家應該要做整合，頻頻對外放話，讓她有點擔心。高層們不是沒有電話也有LINE ，難道一定要透過媒體，才知道彼此意見嗎？大家互相打個電話很困難嗎？這週是「deadline」（最後期限），國民黨提出版本後，不代表這個法案不能修正，「絕對可以修正」，因為審查過程中可以提修正動議，所以不管是「3500億+N 」版本或8100億、9000億版本是否一次到位，她最擔心的是不要讓美國覺得國民黨在擋預算、在反美，美國只要有發價書部分，「我們通通就列入，通通就給」。