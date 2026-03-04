　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「寄卡換iPhone17」她真的寄了！士林警埋伏…取簿手現身秒被逮

記者黃宥寧／台北報導

高雄1名婦人日前在臉書看到「寄2張提款卡就能換1支iPhone17」的廣告，心動之下依指示將提款卡寄往北市士林區一間超商，不過她事後越想越不對勁，隔天趕緊向警方報案。高雄警方通報士林警分局後，文林派出所與超商合作埋伏守候，等到沈姓男子前來取貨時當場逮捕，成功攔阻詐騙集團取得帳戶。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲臉書廣告誘寄提款卡換手機，高雄婦驚覺受騙報警，車手超商取貨被北市警逮補。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，該名住在高雄市的婦人透過臉書廣告看到一則「寄出兩張提款卡即可兌換全新iPhone17」的訊息，並依照廣告指示以通訊軟體與對方聯繫。對方聲稱只要將提款卡寄到指定公司，即可換得手機，並要求她透過超商店到店寄送包裹。

婦人信以為真，於2月28日依指示將2張提款卡寄往北市士林區某間超商。但寄出後越想越奇怪，向對方詢問如何兌換手機卻遲遲沒有回應，她才驚覺可能落入詐騙圈套，隔天立即到高雄市警局小港分局報案。

警方研判，該手法其實是詐騙集團常見的「騙取人頭戶」套路，一旦取得提款卡，就能拿來收取或轉移詐騙款項。高雄警方取得包裹寄送資訊後，立即通報北市士林警分局協助攔查。

▼高雄婦險落入詐團陷阱淪人頭戶。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

文林派出所接獲轉報後，立刻與超商店員保持聯繫，並請店員一旦有人前來領取包裹就通知警方。直到3月3日，超商店員通報有人前來取貨，警方迅速趕抵現場，當場將前來領包裹的沈姓男子逮捕。

警方表示，沈男否認自己是詐騙集團成員，辯稱是在網路上找到「快遞員」工作，每次幫忙領取包裹可獲得200元報酬。他還說自己才上工第二天，短短兩天已經領取數十個包裹。

警方指出，沈男的行為已涉及詐欺犯罪鏈中的「取簿手」，訊後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查幕後詐騙集團。

文林派出所所長馬奕桓也提醒民眾，切勿將自己的銀行帳戶、存簿、提款卡或網銀帳密交給陌生人，也不要替他人領取不明包裹，否則可能涉及詐欺及違反洗錢防制法，淪為詐騙集團的幫兇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了
快訊／史上第3慘！　台股收盤血洗
台、韓隊長雙帥合照　陳傑憲破英文追星李政厚：我很喜歡你！
大聯盟官網看好中華隊　預測分組第2出線
「20萬靠股票維生，輸光跑外送」　他當沖139天畢業了
最新戰況！　伊朗17艦船艦沉沒
太子集團OJBK洗錢手法曝！　爆乳秘書閨蜜遭求刑7年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

嘉義太保工安意外！58歲男高空作業手被夾傷　緊急送醫救治

基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

快訊／高雄仁武工地意外！工人攀爬梯子跌落地面　緊急送醫

「寄卡換iPhone17」她真的寄了！士林警埋伏…取簿手現身秒被逮

德州撲克賭場藏身民宅！10賭客來不及跑被逮　長腿荷官吸睛

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書閨蜜「赴日滅證」遭求刑7年

江湖人變身雞肉大亨日賣6千隻　地方盛傳「性騷美女里長」就是他

車手判緩刑竟變「攝狼」抓去關　圖書館服勞役潛女廁偷拍女大生

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

嘉義太保工安意外！58歲男高空作業手被夾傷　緊急送醫救治

基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

快訊／高雄仁武工地意外！工人攀爬梯子跌落地面　緊急送醫

「寄卡換iPhone17」她真的寄了！士林警埋伏…取簿手現身秒被逮

德州撲克賭場藏身民宅！10賭客來不及跑被逮　長腿荷官吸睛

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書閨蜜「赴日滅證」遭求刑7年

江湖人變身雞肉大亨日賣6千隻　地方盛傳「性騷美女里長」就是他

車手判緩刑竟變「攝狼」抓去關　圖書館服勞役潛女廁偷拍女大生

玉山「中午再飄雪花」畫面曝　持續1小時

桃園分署馬年首場拍賣　龍潭土地、套房拍出！1900萬挹注國庫

談新北布局稱「大雞慢啼」！　李四川嘆：我這幾天被打得很慘

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

被洪誠陽指控「詐騙2千萬」 「塑身女王」張淳淳不忍回應了

超商打造「8公尺櫻王」　60款粉色商品還有「櫻花特調」

張育成首踏東京巨蛋！草皮舒服藏「陷阱」　期待費仔開路帶頭衝

同刷史上第3慘！台股血洗1494點　台積電跌70元收1865

比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

恐怖！彰化和美「米克斯大軍」追咬騎士路人　至少10人受害

【最強止痛藥】媽開完刀臉腫腫，兒子突告白直接暖到！

社會熱門新聞

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

比手掌大小遊戲變性侵！高雄女傳訊「ㄏㄧㄏㄧ」判決大逆轉

性騷美女里長！　色狼身分曝光

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

江湖人變身雞肉大亨　盛傳「性騷美女里長」就是他

即／貨櫃車變「絞肉機」　轎車淪鐵餅男駕駛慘亡

即／NONO涉性侵揉胸2女　今「黑白配」進法庭

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

太子集團在台洗錢107億　陳志、李添62人起訴

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書拉閨蜜入坑

更多熱門

相關新聞

母子玩漂漂河卡住不會動　爆笑真相曝光

母子玩漂漂河卡住不會動　爆笑真相曝光

被譽為全台首座「台版侏儸紀世界」的彰化百果山親子探索樂園，去年底以全新風貌強勢回歸，不僅保留經典的恐龍場景，更引進12項創新設施，吸引不少親子家庭前往朝聖。不過日前卻發生一起驚險插曲，一對母子在玩漂漂河設施時，竟在距離起點約100公尺處意外卡住，小孩頭部還撞到氣墊，園方推斷是因重量不足導致推進動力不夠，才會卡在彎道。

超級難感應！水龍頭「靠1招」狂流水　網喊實用

超級難感應！水龍頭「靠1招」狂流水　網喊實用

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

鹽水蜂炮爆衝突　酒後鬧事當街打群架

鹽水蜂炮爆衝突　酒後鬧事當街打群架

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面