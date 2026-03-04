「寄卡換iPhone17」她真的寄了！士林警埋伏…取簿手現身秒被逮

記者黃宥寧／台北報導

高雄1名婦人日前在臉書看到「寄2張提款卡就能換1支iPhone17」的廣告，心動之下依指示將提款卡寄往北市士林區一間超商，不過她事後越想越不對勁，隔天趕緊向警方報案。高雄警方通報士林警分局後，文林派出所與超商合作埋伏守候，等到沈姓男子前來取貨時當場逮捕，成功攔阻詐騙集團取得帳戶。

▲臉書廣告誘寄提款卡換手機，高雄婦驚覺受騙報警，車手超商取貨被北市警逮補。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，該名住在高雄市的婦人透過臉書廣告看到一則「寄出兩張提款卡即可兌換全新iPhone17」的訊息，並依照廣告指示以通訊軟體與對方聯繫。對方聲稱只要將提款卡寄到指定公司，即可換得手機，並要求她透過超商店到店寄送包裹。

婦人信以為真，於2月28日依指示將2張提款卡寄往北市士林區某間超商。但寄出後越想越奇怪，向對方詢問如何兌換手機卻遲遲沒有回應，她才驚覺可能落入詐騙圈套，隔天立即到高雄市警局小港分局報案。

警方研判，該手法其實是詐騙集團常見的「騙取人頭戶」套路，一旦取得提款卡，就能拿來收取或轉移詐騙款項。高雄警方取得包裹寄送資訊後，立即通報北市士林警分局協助攔查。

▼高雄婦險落入詐團陷阱淪人頭戶。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

文林派出所接獲轉報後，立刻與超商店員保持聯繫，並請店員一旦有人前來領取包裹就通知警方。直到3月3日，超商店員通報有人前來取貨，警方迅速趕抵現場，當場將前來領包裹的沈姓男子逮捕。

警方表示，沈男否認自己是詐騙集團成員，辯稱是在網路上找到「快遞員」工作，每次幫忙領取包裹可獲得200元報酬。他還說自己才上工第二天，短短兩天已經領取數十個包裹。

警方指出，沈男的行為已涉及詐欺犯罪鏈中的「取簿手」，訊後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查幕後詐騙集團。

文林派出所所長馬奕桓也提醒民眾，切勿將自己的銀行帳戶、存簿、提款卡或網銀帳密交給陌生人，也不要替他人領取不明包裹，否則可能涉及詐欺及違反洗錢防制法，淪為詐騙集團的幫兇。